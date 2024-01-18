Четыре продукта, которые больше приносят вреда, чем пользы
Доктор в области здравоохранения и журналист Майкл Мосли уверен, что людям следует избегать четырех продуктов, которые на первый взгляд могут показаться полезными.
По его словам, некоторые продукты с низким содержанием жира, которые можно приобрести в любом супермаркете, на самом деле не несут никакой питательной ценности и могут даже содержать сахар. Об этом он рассказал изданию Mirror.
Овощные чипсы
Казалось бы, здоровая альтернатива картофельным чипсам, но действительно все далеко не так. Тоненькие ломтики овощей не несут в себе питательную ценность в достаточном количестве. Кроме того, они жарятся в большом количестве масла, которое полностью убивает все витамины. В таком случае лучше употреблять обычные сырые овощи, орехи или семена, говорит эксперт.
Каша быстрого приготовления
По словам Мосли, в одном обычном пакетике каши быстрого приготовления может содержаться до трех ложек сахара. А некоторые бренды даже отмечают, что в каждой порции каши содержится 16 грамм сахара.
Готовые заправки для салатов
Готовые салатные заправки наполнены добавками, продлевающими их срок хранения. Кроме того, они содержат загустители и другие бесполезные приложения. Лучшей альтернативой является заправка для салатов, сделанная своими руками.
Продукты с низким содержанием жира
Почему-то считается, говорит Мосли, что продукты с низким содержанием жира намного полезнее чипсов и газированных напитков. Но на самом деле, такого рода продукты полностью лишены питательных веществ и обычно полны сахаром и пищевыми добавками, чтобы компенсировать вкус продукта, потерянный во время обезжиривания.
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