Доктор в области здравоохранения и журналист Майкл Мосли уверен, что людям следует избегать четырех продуктов, которые на первый взгляд могут показаться полезными.

По его словам, некоторые продукты с низким содержанием жира, которые можно приобрести в любом супермаркете, на самом деле не несут никакой питательной ценности и могут даже содержать сахар. Об этом он рассказал изданию Mirror.

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Овощные чипсы

Казалось бы, здоровая альтернатива картофельным чипсам, но действительно все далеко не так. Тоненькие ломтики овощей не несут в себе питательную ценность в достаточном количестве. Кроме того, они жарятся в большом количестве масла, которое полностью убивает все витамины. В таком случае лучше употреблять обычные сырые овощи, орехи или семена, говорит эксперт.

Каша быстрого приготовления

По словам Мосли, в одном обычном пакетике каши быстрого приготовления может содержаться до трех ложек сахара. А некоторые бренды даже отмечают, что в каждой порции каши содержится 16 грамм сахара.

Готовые заправки для салатов

Готовые салатные заправки наполнены добавками, продлевающими их срок хранения. Кроме того, они содержат загустители и другие бесполезные приложения. Лучшей альтернативой является заправка для салатов, сделанная своими руками.

Продукты с низким содержанием жира

Почему-то считается, говорит Мосли, что продукты с низким содержанием жира намного полезнее чипсов и газированных напитков. Но на самом деле, такого рода продукты полностью лишены питательных веществ и обычно полны сахаром и пищевыми добавками, чтобы компенсировать вкус продукта, потерянный во время обезжиривания.

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