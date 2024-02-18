Чиа-пудинг с тыквенным пюре: витаминная бомба в одном стакане

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
54
Чиа-пудинг с тыквенным пюре: витаминная бомба в одном стакане

Чиа-пудинг, это придающий силу десерт. Ведь в переводе с языка древних майя, "чиа" означает "сила". Именно поэтому этот десерт часто используется вместо завтрака.

Рецептом чиа-пудинга поделилась фудблогер Алена Карпюк. В своем Instagram она рассказала, чем именно следует дополнить это блюдо, чтобы оно получилось действительно идеальным и наполненным витаминами.

Чиа-пудинг с тыквенным пюре: витаминная бомба в одном стакане

Ингредиенты

  • Закваска
  • Семена чиа – 3 ст.л.
  • Тыквенное пюре
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Способ приготовления

1. Магазинную закваску вливаем в стакан.

Чиа-пудинг с тыквенным пюре: витаминная бомба в одном стакане

2. Добавляем семена чиа и тщательно перемешиваем. Откладываем на 15-20 минут для набухания.

Чиа-пудинг с тыквенным пюре: витаминная бомба в одном стакане

3. Перед употреблением выкладываем в стакан тыквенное пюре (сделанное собственноручно или купленное).

Чиа-пудинг с тыквенным пюре: витаминная бомба в одном стакане

4. По желанию добавляем мед, чтобы подсластить блюдо.

Вместо закваски можно использовать обычное молоко, кефир или ряженку. Мед можно заменить сахаром, или совсем не добавлять подсластитель. А вместо тыквенного можно добавить любое другое пюре, или варенье.

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