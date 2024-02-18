Чиа-пудинг, это придающий силу десерт. Ведь в переводе с языка древних майя, "чиа" означает "сила". Именно поэтому этот десерт часто используется вместо завтрака.

Рецептом чиа-пудинга поделилась фудблогер Алена Карпюк. В своем Instagram она рассказала, чем именно следует дополнить это блюдо, чтобы оно получилось действительно идеальным и наполненным витаминами.

Ингредиенты

Закваска

Семена чиа – 3 ст.л.

Тыквенное пюре

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Способ приготовления

1. Магазинную закваску вливаем в стакан.

2. Добавляем семена чиа и тщательно перемешиваем. Откладываем на 15-20 минут для набухания.

3. Перед употреблением выкладываем в стакан тыквенное пюре (сделанное собственноручно или купленное).

4. По желанию добавляем мед, чтобы подсластить блюдо.

Вместо закваски можно использовать обычное молоко, кефир или ряженку. Мед можно заменить сахаром, или совсем не добавлять подсластитель. А вместо тыквенного можно добавить любое другое пюре, или варенье.

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