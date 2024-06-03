Такая чиабата идеально подойдет для моментов, когда быстро нужно что-то перекусить, а времени на приготовление мало. Вам понадобятся грибы, а также много сыра. Всего несколько минут в духовке – и все готово.

Идея приготовления чиабаты с грибами и сыром опубликована на странице фудблогера Науменко Виталины с ником naumenko.vitaa в Instagram. Получится очень вкусно, если вы возьмете хлеб именно с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

чиабата – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

сливки 20% – 200 мл.

плавленый сливочный сыр – 1 столовая ложка в соус и 1 ст.л. на чиабате

соль, специи

моцарелла

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарезать.

2. Обжарить на сковороде на небольшом количестве с солью и специями до выпаривания всей влаги.

3. Влить сливки, добавить сыр и загустить на маленьком огне.

4. Снять с огня.

5. С чиабаты срезать вершочек, выложить в форму на пергамент.

6. Смазать плавленым творогом и выложить грибы.

7. Посыпать хорошо моцареллой и поставить в предварительно разогретую до 220 градусов духовку на 7 минут, пока вся моцарелла не расплавится.

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