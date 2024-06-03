Чиабата с сыром и грибами вместо бутербродов: как приготовить сытное и быстрое блюдо
Такая чиабата идеально подойдет для моментов, когда быстро нужно что-то перекусить, а времени на приготовление мало. Вам понадобятся грибы, а также много сыра. Всего несколько минут в духовке – и все готово.
Идея приготовления чиабаты с грибами и сыром опубликована на странице фудблогера Науменко Виталины с ником naumenko.vitaa в Instagram. Получится очень вкусно, если вы возьмете хлеб именно с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- чиабата – 1 шт.
- шампиньоны – 300 г
- сливки 20% – 200 мл.
- плавленый сливочный сыр – 1 столовая ложка в соус и 1 ст.л. на чиабате
- соль, специи
- моцарелла
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарезать.
2. Обжарить на сковороде на небольшом количестве с солью и специями до выпаривания всей влаги.
3. Влить сливки, добавить сыр и загустить на маленьком огне.
4. Снять с огня.
5. С чиабаты срезать вершочек, выложить в форму на пергамент.
6. Смазать плавленым творогом и выложить грибы.
7. Посыпать хорошо моцареллой и поставить в предварительно разогретую до 220 градусов духовку на 7 минут, пока вся моцарелла не расплавится.
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