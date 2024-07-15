Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

Сметанник – это популярный десерт, о котором знает каждая украинская хозяйка. Основу можно сделать из хрустящего творожного теста. А внутрь очень вкусно добавить сочные сезонные ягоды: малину, вишню, чернику и другие.

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Идея приготовления пышного сметанника на сырном тесте опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. У вас должно получиться два теста.

Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

Ингредиенты для теста:

  • сыр – 150 г
  • молоко – 5 ст.л.
  • масло – 5 ст.л.
  • сахар – 130 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

  • сметана – 200 г
  • сыр – 100 г
  • сахар – 130 г
  • яйца – 2 шт.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • мука – 2 стакана
  • малина – 200 г (свежая или замороженная), малину можно заменить любой другой ягодой: ежевикой, голубиной, смородиной, вишней без косточек и т.д.

Способ приготовления теста:

Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

1. Сыр смешать с растительным маслом, молоком и сахаром.

2. Добавить муку с разрыхлителем. Замесить тесто.

Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

3. Выложить тесто в форму на дно и стены (на дно положить пергамент, стенки смазать маргарином).

Способ приготовления начинки:

1. Сбить все для начинки. Вылить начинку на тесто.

Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

2. Выложить малину, подровнять бортики.

Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до зарумянивания минут 40-45.

4. Проверить на готовность можно немного всколыхнув. Допустимо легкое колебание серединки.

Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

5. Десерт подается полностью охлажденным.

Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте

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