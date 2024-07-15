Чизкейк по-украински: как приготовить нежный сметанник на сырном тесте
Сметанник – это популярный десерт, о котором знает каждая украинская хозяйка. Основу можно сделать из хрустящего творожного теста. А внутрь очень вкусно добавить сочные сезонные ягоды: малину, вишню, чернику и другие.
Идея приготовления пышного сметанника на сырном тесте опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. У вас должно получиться два теста.
Ингредиенты для теста:
- сыр – 150 г
- молоко – 5 ст.л.
- масло – 5 ст.л.
- сахар – 130 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- сметана – 200 г
- сыр – 100 г
- сахар – 130 г
- яйца – 2 шт.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- мука – 2 стакана
- малина – 200 г (свежая или замороженная), малину можно заменить любой другой ягодой: ежевикой, голубиной, смородиной, вишней без косточек и т.д.
Способ приготовления теста:
1. Сыр смешать с растительным маслом, молоком и сахаром.
2. Добавить муку с разрыхлителем. Замесить тесто.
3. Выложить тесто в форму на дно и стены (на дно положить пергамент, стенки смазать маргарином).
Способ приготовления начинки:
1. Сбить все для начинки. Вылить начинку на тесто.
2. Выложить малину, подровнять бортики.
3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до зарумянивания минут 40-45.
4. Проверить на готовность можно немного всколыхнув. Допустимо легкое колебание серединки.
5. Десерт подается полностью охлажденным.
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