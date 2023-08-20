Чизкейк с голубикой, который не нужно выпекать: из чего сделать основу
Десерты без выпечки – это отличная альтернатива многим классическим бисквитным тортам. Особенно в летний период, когда хочется легкой пищи. Прекрасной идеей будет сделать элементарный чизкейк с голубикой без духовки, в основе которой обычное печенье.
Идея приготовления элементарного чизкейка с голубикой без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Ягоды в фиолетовом желе, которые находятся сверху, выглядят очень эстетично.
Ингредиенты для основания:
- 150 г печенья
- 60 г сливочного масла
Ингредиенты для начинки:
- 250 г кисломолочного творога 5-9%
- 200 г сметаны 20%
- 150 г голубики
- 50-150 г сахара (корректируем по вкусу)
- 10-12 г ванильного сахара
- 9 г желатина + 50 г холодной воды
Ингредиенты для желе:
- 400 мл ягодного желе
- 300 г голубики
Способ приготовления основания:
1. Для основания печенье измельчить.
2. Смешать с растопленным сливочным маслом.
3. Выложить в форму, застеленную пергаментом, хорошо выровнять и оставить в холодильнике на время приготовления начинки.
Способ приготовления творожной массы:
1. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 10 минут.
2. Голубику с сахаром взбить блендером и перетереть через сито.
3. Добавить творог, сметану, ванильный сахар и взбить блендером.
4. Желатин растопить в микроволновке 20-30 секунд, вытащить, перемешать и проверить, растворились ли все крупинки. Если нет – еще несколько секунд подогреть.
5. Добавить растопленный желатин в творожную массу и снова взбить блендером.
6. Выложить творожную массу основу из печенья и оставить в холодильнике.
Способ приготовления желейного слоя:
1. Ягодное желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения.
2. Когда желе остынет, вынуть тортик из холодильника, выложить голубику, залить несколькими ложками ягодного желе и оставить в холодильнике до полного застывания.
3. Тогда вылить оставшееся желе и отправить чизкейк в холодильник на ночь.
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