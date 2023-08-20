Десерты без выпечки – это отличная альтернатива многим классическим бисквитным тортам. Особенно в летний период, когда хочется легкой пищи. Прекрасной идеей будет сделать элементарный чизкейк с голубикой без духовки, в основе которой обычное печенье.

Идея приготовления элементарного чизкейка с голубикой без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Ягоды в фиолетовом желе, которые находятся сверху, выглядят очень эстетично.

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Ингредиенты для основания:

150 г печенья

60 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

250 г кисломолочного творога 5-9%

200 г сметаны 20%

150 г голубики

50-150 г сахара (корректируем по вкусу)

10-12 г ванильного сахара

9 г желатина + 50 г холодной воды

Ингредиенты для желе:

400 мл ягодного желе

300 г голубики

Способ приготовления основания:

1. Для основания печенье измельчить.

2. Смешать с растопленным сливочным маслом.

3. Выложить в форму, застеленную пергаментом, хорошо выровнять и оставить в холодильнике на время приготовления начинки.

Способ приготовления творожной массы:

1. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 10 минут.

2. Голубику с сахаром взбить блендером и перетереть через сито.

3. Добавить творог, сметану, ванильный сахар и взбить блендером.

4. Желатин растопить в микроволновке 20-30 секунд, вытащить, перемешать и проверить, растворились ли все крупинки. Если нет – еще несколько секунд подогреть.

5. Добавить растопленный желатин в творожную массу и снова взбить блендером.

6. Выложить творожную массу основу из печенья и оставить в холодильнике.

Способ приготовления желейного слоя:

1. Ягодное желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения.

2. Когда желе остынет, вынуть тортик из холодильника, выложить голубику, залить несколькими ложками ягодного желе и оставить в холодильнике до полного застывания.

3. Тогда вылить оставшееся желе и отправить чизкейк в холодильник на ночь.

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