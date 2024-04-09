Чизкейк "Сникерс": простой рецепт из доступных ингредиентов
Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт чизкейка "Сникерс". Это очень вкусный и легкий в приготовлении десерт, который понравится каждому.
Всеми нюансами его приготовления в Instagram поделилась фудблогер anny.cooking. Она также рассказала, как приготовить карамель, которой будет наслаждаться даже самый требовательный человек.
Ингредиенты
- Печенье кофе – 300 гр
- Какао – 40 гр
- Мягкое масло – 60 гр
- Молоко – 60 мл
- Крем-сыр – 400 гр
- Кисломолочный творог – 400 гр
- Сливки 33% – 150 мл
- Сахар – 150 гр
- Ваниль – по вкусу
- Соль – щепотка
- Яйца – 3 шт
Ингредиенты для карамели
- Сахар – 200 гр
- Сливки 33% – 200 мл
- Соленый арахис – 150 гр
Способ приготовления
1.Включаем духовку на 130 градусов. На дно духовки кладем емкость с водой для образования пара. Важно, чтобы все ингредиенты, используемые для приготовления этого чизкейка, имели комнатную температуру.
2. Печенье измельчаем в крошку, добавляем какао, мягкое масло, молоко и хорошо перемешиваем.
3. Форму застилаем пергаментом, бортики и дно ничем не смазываем. Формируем бортики и дно коржа, хорошо прижимаем печенье.
4. Пока охлаждается корж, готовим творожную массу. Взбалтываем яйца, взбиваем блендером творог. К крем-сыру добавляем взбитый творог, сливки, сахар, ваниль, щепотку соли – перемешиваем, добавляем яйца и снова перемешиваем.
5. Выливаем творожную массу на корж, выпекаем чизкейк на водяной бане в течение 1,5 часа. Выключаем духовку и немного открываем дверцу. Оставляем охлаждаться в течение 2 часов.
6. Готовим карамель. Растапливаем сахар в кастрюле и ждем, пока он не приобретет янтарный цвет. Не помешиваем, а только прижимаем лопаткой ко дну сковородки или кастрюли с толстым дном.
7. Выключаем огонь и вливаем горячие сливки, осторожно помешиваем до полного объединения. Готовую карамель охлаждаем.
8. Карамель соединяем с соленым арахисом, выкладываем на чизкейк.
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