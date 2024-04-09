Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт чизкейка "Сникерс". Это очень вкусный и легкий в приготовлении десерт, который понравится каждому.

Всеми нюансами его приготовления в Instagram поделилась фудблогер anny.cooking. Она также рассказала, как приготовить карамель, которой будет наслаждаться даже самый требовательный человек.

Ингредиенты

Печенье кофе – 300 гр

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Какао – 40 гр

Мягкое масло – 60 гр

Молоко – 60 мл

Крем-сыр – 400 гр

Кисломолочный творог – 400 гр

Сливки 33% – 150 мл

Сахар – 150 гр

Ваниль – по вкусу

Соль – щепотка

Яйца – 3 шт

Ингредиенты для карамели

Сахар – 200 гр

Сливки 33% – 200 мл

Соленый арахис – 150 гр

Способ приготовления

1.Включаем духовку на 130 градусов. На дно духовки кладем емкость с водой для образования пара. Важно, чтобы все ингредиенты, используемые для приготовления этого чизкейка, имели комнатную температуру.

2. Печенье измельчаем в крошку, добавляем какао, мягкое масло, молоко и хорошо перемешиваем.

3. Форму застилаем пергаментом, бортики и дно ничем не смазываем. Формируем бортики и дно коржа, хорошо прижимаем печенье.

4. Пока охлаждается корж, готовим творожную массу. Взбалтываем яйца, взбиваем блендером творог. К крем-сыру добавляем взбитый творог, сливки, сахар, ваниль, щепотку соли – перемешиваем, добавляем яйца и снова перемешиваем.

5. Выливаем творожную массу на корж, выпекаем чизкейк на водяной бане в течение 1,5 часа. Выключаем духовку и немного открываем дверцу. Оставляем охлаждаться в течение 2 часов.

6. Готовим карамель. Растапливаем сахар в кастрюле и ждем, пока он не приобретет янтарный цвет. Не помешиваем, а только прижимаем лопаткой ко дну сковородки или кастрюли с толстым дном.

7. Выключаем огонь и вливаем горячие сливки, осторожно помешиваем до полного объединения. Готовую карамель охлаждаем.

8. Карамель соединяем с соленым арахисом, выкладываем на чизкейк.

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