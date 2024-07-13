Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
123
Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет

Вкусный сладкий чизкейк можно приготовить всего за 5 минут. И для этого вам даже не понадобится плита, потому что масса очень быстро запекается в микроволновке. Выходит еще и очень полезно.

Видео дня

Идея приготовления чизкейка за 5 минут опубликована на странице фудблогера с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Для начинки отлично подойдет сочное яблоко.

Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 детский сырок без наполнителя
  • 0,5 очищенного яблока (порезать на маленькие кубики)
  • сухофрукты (запарить и мелко порезать
  • ванилин на кончике ножа (можно и без)

Способ приготовления:

Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет

1. Все смешать.

2. Хорошо сбить вилкой.

Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет

3. Разлить по силиконовым формочкам.

Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет

4. Поставить в микроволновку на 5 минут.

5. Подавать со сметаной.

Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты