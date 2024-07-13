Вкусный сладкий чизкейк можно приготовить всего за 5 минут. И для этого вам даже не понадобится плита, потому что масса очень быстро запекается в микроволновке. Выходит еще и очень полезно.

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Идея приготовления чизкейка за 5 минут опубликована на странице фудблогера с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Для начинки отлично подойдет сочное яблоко.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 детский сырок без наполнителя

0,5 очищенного яблока (порезать на маленькие кубики)

сухофрукты (запарить и мелко порезать

ванилин на кончике ножа (можно и без)

Способ приготовления:

1. Все смешать.

2. Хорошо сбить вилкой.

3. Разлить по силиконовым формочкам.

4. Поставить в микроволновку на 5 минут.

5. Подавать со сметаной.

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