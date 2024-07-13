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Чизкейк за 5 минут в микроволновке: когда вот-вот выключат свет
Вкусный сладкий чизкейк можно приготовить всего за 5 минут. И для этого вам даже не понадобится плита, потому что масса очень быстро запекается в микроволновке. Выходит еще и очень полезно.
Идея приготовления чизкейка за 5 минут опубликована на странице фудблогера с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Для начинки отлично подойдет сочное яблоко.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 детский сырок без наполнителя
- 0,5 очищенного яблока (порезать на маленькие кубики)
- сухофрукты (запарить и мелко порезать
- ванилин на кончике ножа (можно и без)
Способ приготовления:
1. Все смешать.
2. Хорошо сбить вилкой.
3. Разлить по силиконовым формочкам.
4. Поставить в микроволновку на 5 минут.
5. Подавать со сметаной.
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