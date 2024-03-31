Если ваши родные любят чизкейк, но у вас нет желания готовить большой десерт, рецепт, представленный в этой статье, очень пригодится. Речь идет о рецепте чизкейко-мафинов, то есть маленьких, порционных чизкейков, подаваемых в виде мафинов.

Этим отличным рецептом поделилась фудблогер Тати Чудонова. В Instagram она рассказала, как сделать этот десерт не только вкусным, но очень красивым.

Ингредиенты на 15 шт

Печенье – 150 гр

Масло – 60 гр

Сливочный сыр – 300 гр

Сметана – 150 гр

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Сахар – 120 гр

Яйца – 2 шт

Лимонный сок – 1 ч.л.

Крахмал – 20 гр

Клубника – 300 гр

Сахарная пудра – 70 гр

Крахмал – 20 гр

Способ приготовления

1. Печенье измельчаем до состояния крошки с помощью блендера.

2. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

3. Выкладываем в форму для мафинов примерно по 1,5 ст.л. и прижимаем ложкой.

4. Сливочный сыр соединяем со сметаной, лимонным соком, сахаром и яйцами. Смешиваем до однородности.

5. Добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.

6. Выкладываем по 2 ст.л. сырной массы на основу из печенья. Несколько раз стучим об стол.

7. Отправляем в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 16-19 минут.

8. Выключаем духовку и оставляем десерт постоять в ней еще в течение 10 минут. Вынимаем из духовки и даем полностью остыть.

9. Замороженную клубнику соединяем с сахарной пудрой и отправляем на огонь.

10. Когда клубника станет мягкой, перебиваем ее блендером, добавляем крахмал и перемешиваем, чтобы не было комочков.

11. Снова отправляем на средний огонь и постоянно помешивая варим до загущения.

12. Снимаем с огня, накрываем пленкой в контакт и оставляем до полного охлаждения.

13. Выкладываем на кексы, выравниваем поверхность и отправляем в холодильник до полного застывания.

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