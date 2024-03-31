Чизкейко-мафины: вкусный и необычный десерт
Если ваши родные любят чизкейк, но у вас нет желания готовить большой десерт, рецепт, представленный в этой статье, очень пригодится. Речь идет о рецепте чизкейко-мафинов, то есть маленьких, порционных чизкейков, подаваемых в виде мафинов.
Этим отличным рецептом поделилась фудблогер Тати Чудонова. В Instagram она рассказала, как сделать этот десерт не только вкусным, но очень красивым.
Ингредиенты на 15 шт
- Печенье – 150 гр
- Масло – 60 гр
- Сливочный сыр – 300 гр
- Сметана – 150 гр
- Сахар – 120 гр
- Яйца – 2 шт
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Крахмал – 20 гр
- Клубника – 300 гр
- Сахарная пудра – 70 гр
- Крахмал – 20 гр
Способ приготовления
1. Печенье измельчаем до состояния крошки с помощью блендера.
2. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.
3. Выкладываем в форму для мафинов примерно по 1,5 ст.л. и прижимаем ложкой.
4. Сливочный сыр соединяем со сметаной, лимонным соком, сахаром и яйцами. Смешиваем до однородности.
5. Добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.
6. Выкладываем по 2 ст.л. сырной массы на основу из печенья. Несколько раз стучим об стол.
7. Отправляем в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 16-19 минут.
8. Выключаем духовку и оставляем десерт постоять в ней еще в течение 10 минут. Вынимаем из духовки и даем полностью остыть.
9. Замороженную клубнику соединяем с сахарной пудрой и отправляем на огонь.
10. Когда клубника станет мягкой, перебиваем ее блендером, добавляем крахмал и перемешиваем, чтобы не было комочков.
11. Снова отправляем на средний огонь и постоянно помешивая варим до загущения.
12. Снимаем с огня, накрываем пленкой в контакт и оставляем до полного охлаждения.
13. Выкладываем на кексы, выравниваем поверхность и отправляем в холодильник до полного застывания.
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