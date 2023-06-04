Чкмерули: как приготовить самое вкусное грузинское блюдо из курицы
Чкмерули – это популярное грузинское блюдо из курицы, которая тушится в сливочном соусе. Особенностью блюда является то, что в него добавляют много специй и зелени, что делает мясо очень пикантным и ароматным.
Фудблогер Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) на своей странице в Instagram поделилась самым простым рецептом чкмерули из курицы.
Ингредиенты:
- курица – 1 шт (или какие-то ее части)
- лук – 1 шт
- сметана – 150-200 г
- мука – 1 ст. л.
- хмели-сунели, сухая аджика, чеснок – по 1 ч. л.
- соль, перец
- кинза, петрушка
- чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления:
1. Курицу произвольно порезать и обжарить с обеих сторон до золотистости. Переложить на тарелку.
2. Измельчить лук. Обжарить его на сковороде, где жарилась курица.
3. Добавить к луку муку. Перемешать. Она нужно, чтобы загустить соус и не дать сметане свернуться.
4. Сразу добавить сметану и немного кипятка. Далее – все специи и чеснок. Перемешать.
5. Выложить курицу и добавить зелень. Накрыть крышкой и тушить до готовности.
6. При подаче можно посыпать еще зеленью. Приятного аппетита!
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