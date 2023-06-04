Чкмерули: как приготовить самое вкусное грузинское блюдо из курицы

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Чкмерули: как приготовить самое вкусное грузинское блюдо из курицы

Чкмерули – это популярное грузинское блюдо из курицы, которая тушится в сливочном соусе. Особенностью блюда является то, что в него добавляют много специй и зелени, что делает мясо очень пикантным и ароматным.

Фудблогер Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) на своей странице в Instagram поделилась самым простым рецептом чкмерули из курицы.

Рецепт чкмерули из курицы

Ингредиенты:

  • курица – 1 шт (или какие-то ее части)
  • лук – 1 шт
  • сметана – 150-200 г
  • мука – 1 ст. л.
  • хмели-сунели, сухая аджика, чеснок – по 1 ч. л.
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  • соль, перец
  • кинза, петрушка
  • чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Курицу произвольно порезать и обжарить с обеих сторон до золотистости. Переложить на тарелку.

2. Измельчить лук. Обжарить его на сковороде, где жарилась курица.

Как вкусно приготовить курицу

3. Добавить к луку муку. Перемешать. Она нужно, чтобы загустить соус и не дать сметане свернуться.

4. Сразу добавить сметану и немного кипятка. Далее – все специи и чеснок. Перемешать.

Курица в соусе

5. Выложить курицу и добавить зелень. Накрыть крышкой и тушить до готовности.

6. При подаче можно посыпать еще зеленью. Приятного аппетита!

Жареные голени на сковороде

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