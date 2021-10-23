Что будет, если есть курятину каждый день: эксперт дала ответ. Эксклюзив

Диетолог Оксана Гриньков рассказала, как правильно выбрать курятину, как часто ее нужно есть и в каком виде, а также когда она становится опасной для употребления.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт заявила, что ежедневное потребление курицы может привести к пищевым расстройствам. Птица становится особенно опасной, когда она обработана химикатами или когда в ее организм попали паразиты.

Таким образом наиболее страдают внутренние органы птицы. Поэтому, если есть какое-то сомнение относительно курятины, то стоит отдать предпочтение филе. Оно достаточно качественное, особенно при правильной обработке: вареное или запеченное. Что касается мяса, то его обязательно нужно предварительно замачивать.

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Качество продукта можно определить только тогда, когда он упакован в вакуумном пакете и обязательно с указанием на производителя, которого мы точно знаем. Это свидетельствует о том, что продукт свежий.

Несмотря на то, что курятина имеет большое содержание качественного белка, есть ее каждый день эксперт не советует. Достаточно 2-3 раза в неделю.

Организму нужна разнообразная пища. В случае, если рацион становится монотонным, то это может привести к пищевым расстройствам.

Наиболее белков и полезных свойств в курице остается тогда, когда она отваренная в воде. Однако можно ее запекать, готовить на пару или в мультиварке. От жареного куриного мяса диетолог рекомендует отказаться. При таком способе приготовления продукт имеет высокое содержание дополнительного жира.

Кому стоит отказаться от потребления курицы

Если курятина является качественной, правильно приготовленной и человек не испытывает никакого дискомфорта после приема – употреблять продукт можно абсолютно всем. Единственное исключение – заболевания желудочного тракта. В некоторых случаях следует минимизировать потребление курятины, в других – вообще исключить из рациона.

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