Из картофеля можно сделать достаточно много разных блюд. Этот овощ бюджетный вкусный и он не надоедает. Но частое употребление такого продукта совершенно по-разному влияет на организм. Все зависит от того, как именно вы готовите картошку.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как регулярное употребление картофеля влияет на организм. А также как нужно готовить такой овощ.

Какие полезные свойства имеет картофель

Картофель достаточно мощный антиоксидант, его полезно употреблять людям, у которых часто поднимается давление.

В картофеле есть много клетчатки.

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Также овощ снижает уровень вредного холестерина в организме.

Продукт оказывает положительное влияние на работу сердца, потому что в составе есть много калия.

Овощ укрепляет кости, ведь в нем есть фосфор.

Но все эти положительные свойства присутствуют только в том картофеле, который испеченый в духовке или отварной.

Что будет, если часто употреблять жареный картофель

Жареный картофель в организме превращается в вредные углеводы.

Резко увеличивает сахар в крови.

Молочная кислота, которая есть в жареном картофеле, плохо влияет на состояние зубов.

Плохо влияет на работу почек.

Масло, на котором жарится картофель, очень вредное.

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