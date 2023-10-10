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Что будет, если каждый день есть картошку: последствия вас удивят
Из картофеля можно сделать достаточно много разных блюд. Этот овощ бюджетный вкусный и он не надоедает. Но частое употребление такого продукта совершенно по-разному влияет на организм. Все зависит от того, как именно вы готовите картошку.
Редакция FoodOboz расскажет о том, как регулярное употребление картофеля влияет на организм. А также как нужно готовить такой овощ.
Какие полезные свойства имеет картофель
- Картофель достаточно мощный антиоксидант, его полезно употреблять людям, у которых часто поднимается давление.
- В картофеле есть много клетчатки.
- Также овощ снижает уровень вредного холестерина в организме.
- Продукт оказывает положительное влияние на работу сердца, потому что в составе есть много калия.
- Овощ укрепляет кости, ведь в нем есть фосфор.
Но все эти положительные свойства присутствуют только в том картофеле, который испеченый в духовке или отварной.
Что будет, если часто употреблять жареный картофель
- Жареный картофель в организме превращается в вредные углеводы.
- Резко увеличивает сахар в крови.
- Молочная кислота, которая есть в жареном картофеле, плохо влияет на состояние зубов.
- Плохо влияет на работу почек.
- Масло, на котором жарится картофель, очень вредное.
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