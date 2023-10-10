Что будет, если каждый день есть картошку: последствия вас удивят

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
11,2 т.
Что будет, если каждый день есть картошку: последствия вас удивят

Из картофеля можно сделать достаточно много разных блюд. Этот овощ бюджетный вкусный и он не надоедает. Но частое употребление такого продукта совершенно по-разному влияет на организм. Все зависит от того, как именно вы готовите картошку.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как регулярное употребление картофеля влияет на организм. А также как нужно готовить такой овощ.

Что будет, если каждый день есть картошку: последствия вас удивят

Какие полезные свойства имеет картофель

  • Картофель достаточно мощный антиоксидант, его полезно употреблять людям, у которых часто поднимается давление.
  • В картофеле есть много клетчатки.
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Картофельное пюре с маслом
  • Также овощ снижает уровень вредного холестерина в организме.
  • Продукт оказывает положительное влияние на работу сердца, потому что в составе есть много калия.
  • Овощ укрепляет кости, ведь в нем есть фосфор.

Но все эти положительные свойства присутствуют только в том картофеле, который испеченый в духовке или отварной.

Что будет, если каждый день есть картошку: последствия вас удивят

Что будет, если часто употреблять жареный картофель

  • Жареный картофель в организме превращается в вредные углеводы.
  • Резко увеличивает сахар в крови.
Что будет, если каждый день есть картошку: последствия вас удивят
  • Молочная кислота, которая есть в жареном картофеле, плохо влияет на состояние зубов.
  • Плохо влияет на работу почек.
  • Масло, на котором жарится картофель, очень вредное.
Что будет, если каждый день есть картошку: последствия вас удивят

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