Что будет с организмом, если полностью отказаться от хлеба

Если вы не можете представить свой рацион без хлеба, может и не стоит от него отказываться насовсем. Оказалось, что "побочка" от отказа от хлебо-булочных может также плохо повлиять на ваш организм.
Согласно научным исследованиям, было доказано, что резкий отказ от хлеба может очень негативно повлиять на ваше самочувствие в целом, передает Еatthis.
1. Чувство усталости
Независимо от сорта хлеба, его можно использовать для получения энергии. Отказавшись от хлеба, вы отказываетесь от приличного источника энергии в своем рационе, который вам придется искать в другом месте.
2. Потеря веса
При уменьшении углеводов, которые вы получали как раз из хлеба, вы будете видеть снижение веса.
3. Ваше настроение может измениться
Вы можете наблюдать "скачки" настроения, из-за ощутимого голода, а голодный человек не может быть в хорошем расположении духа. Поэтому, если отказываетесь от хлеба, следует его заменить чем-то другим, чтобы не испытывать чувство голода.
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