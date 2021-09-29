Ошибка, которую все допускают при готовке гречки: как сварить правильно
Даже у такого простого продукта, как гречка, есть своя особая техника приготовления. Для того, чтобы блюдо получилось рассыпчастым, имело хороший цвет, вкус и аромат нужно знать несколько нехитрых лайфхаков. Ведь многие варят такую крупу неправильно и думают, что просто не любят ее.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет о том, стоит забрасывать гречку в кипящую воду.
Что происходит, если забрасывать гречку в кипяток:
Она не превращается в кашу, не слипается но не раскисает.
Высокие температуры благоприятны для этой крупы.
На огонь поставить кастрюлю с подсоленной водой.
После закипания засыпать гречку. НЕ перемешивать и не накрывать крышкой.
Варить огонь, накрыть крышкой, варить 20 минут.
Пропорция: на 1 стакан гречки – 1,5 стакана воды.
Гречневый плов с овощами и специями
Фарш – 400 г (любой)
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт
Помидор – 1 шт большой (Перетереть на терке + 1ч.л томатной пасты)
Специи – (соль, перец, сухой чеснок, паприка)
Гречка – 1 стакан
Способ приготовления:
Обжарить фарш с луком на небольшом количестве масла 2-3 мин.
Добавить морковь, жарить 3 мин.
Дадаты специи и молотый помидор.
Посолить.
Засыпать промытую гречку, залить водой на 2-3 см и готовить 20-25 мин на небольшом огне.
Сверху добавить измельченную зелень.
Гречка с лисичками
Ингредиенты:
Гречка – 200 г
Грибы – 100-150 г
Лук – 1 шт
Чеснок – 3 зубчика
Сыр твердый натертый – 40 г
Бульон – 400-450 мл
Сухое белое вино – 60 г
Сливочное масло – 1 ст.л
Сушеные травы и специи – по вкусу
Масло – для жарки
Способ приготовления:
На сковородке нагреть масло, добавить мелко нарезанный чеснок и лук.
Отдельно на сливочном масле обжарить грибы.
К лука и чеснока добавить гречку и вино. Вещество должно испариться.
Порционно вливать бульон, дать ему испариться.
Добавить грибы, сливочное масло, сыр и специи по вкусу.Перемешать, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
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