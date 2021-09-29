Ошибка, которую все допускают при готовке гречки: как сварить правильно

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,1 т.
Ошибка, которую все допускают при готовке гречки: как сварить правильно

Даже у такого простого продукта, как гречка, есть своя особая техника приготовления. Для того, чтобы блюдо получилось рассыпчастым, имело хороший цвет, вкус и аромат нужно знать несколько нехитрых лайфхаков. Ведь многие варят такую крупу неправильно и думают, что просто не любят ее.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о том, стоит забрасывать гречку в кипящую воду.

Что происходит, если забрасывать гречку в кипяток:

Гречка отваривается в кипящей воде

  • Она не превращается в кашу, не слипается но не раскисает.

  • Высокие температуры благоприятны для этой крупы.

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Технология варки гречки:

  1. На огонь поставить кастрюлю с подсоленной водой.

  2. После закипания засыпать гречку. НЕ перемешивать и не накрывать крышкой.

  3. Варить огонь, накрыть крышкой, варить 20 минут.

  4. Пропорция: на 1 стакан гречки – 1,5 стакана воды.

Гречневый плов с овощами и специями

Гречка с овощами

  • Фарш – 400 г (любой)

  • Лук – 1 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Помидор – 1 шт большой (Перетереть на терке + 1ч.л томатной пасты)

  • Специи – (соль, перец, сухой чеснок, паприка)

  • Гречка – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Обжарить фарш с луком на небольшом количестве масла 2-3 мин.

  2. Добавить морковь, жарить 3 мин.

  3. Дадаты специи и молотый помидор.

  4. Посолить.

  5. Засыпать промытую гречку, залить водой на 2-3 см и готовить 20-25 мин на небольшом огне.

  6. Сверху добавить измельченную зелень.

Гречка с лисичками

Гречка грибами – лисичками

Ингредиенты:

  • Гречка – 200 г

  • Грибы – 100-150 г

  • Лук – 1 шт

  • Чеснок – 3 зубчика

  • Сыр твердый натертый – 40 г

  • Бульон – 400-450 мл

  • Сухое белое вино – 60 г

  • Сливочное масло – 1 ст.л

  • Сушеные травы и специи – по вкусу

  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. На сковородке нагреть масло, добавить мелко нарезанный чеснок и лук.

  2. Отдельно на сливочном масле обжарить грибы.

  3. К лука и чеснока добавить гречку и вино. Вещество должно испариться.

  4. Порционно вливать бульон, дать ему испариться.

  5. Добавить грибы, сливочное масло, сыр и специи по вкусу.Перемешать, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

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