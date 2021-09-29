Ошибка, которую все допускают при готовке гречки: как сварить правильно

Даже у такого простого продукта, как гречка, есть своя особая техника приготовления. Для того, чтобы блюдо получилось рассыпчастым, имело хороший цвет, вкус и аромат нужно знать несколько нехитрых лайфхаков. Ведь многие варят такую крупу неправильно и думают, что просто не любят ее.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о том, стоит забрасывать гречку в кипящую воду.

Что происходит, если забрасывать гречку в кипяток:

Она не превращается в кашу, не слипается но не раскисает.

Высокие температуры благоприятны для этой крупы.

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На огонь поставить кастрюлю с подсоленной водой. После закипания засыпать гречку. НЕ перемешивать и не накрывать крышкой. Варить огонь, накрыть крышкой, варить 20 минут. Пропорция: на 1 стакан гречки – 1,5 стакана воды.

Гречневый плов с овощами и специями

Фарш – 400 г (любой)

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Помидор – 1 шт большой (Перетереть на терке + 1ч.л томатной пасты)

Специи – (соль, перец, сухой чеснок, паприка)

Гречка – 1 стакан

Способ приготовления:

Обжарить фарш с луком на небольшом количестве масла 2-3 мин. Добавить морковь, жарить 3 мин. Дадаты специи и молотый помидор. Посолить. Засыпать промытую гречку, залить водой на 2-3 см и готовить 20-25 мин на небольшом огне. Сверху добавить измельченную зелень.

Гречка с лисичками

Ингредиенты:

Гречка – 200 г

Грибы – 100-150 г

Лук – 1 шт

Чеснок – 3 зубчика

Сыр твердый натертый – 40 г

Бульон – 400-450 мл

Сухое белое вино – 60 г

Сливочное масло – 1 ст.л

Сушеные травы и специи – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

На сковородке нагреть масло, добавить мелко нарезанный чеснок и лук. Отдельно на сливочном масле обжарить грибы. К лука и чеснока добавить гречку и вино. Вещество должно испариться. Порционно вливать бульон, дать ему испариться. Добавить грибы, сливочное масло, сыр и специи по вкусу.Перемешать, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

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