Пиво – напиток, который принято считать абсолютно безвредным, но это зря, ведь по мнению экспертов, у человека очень быстро может возникнуть пивной алкоголизм. И стоит отметить, что пиво содержит множество вредных веществ, вызывающих опьянение, например, сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол, которые не только усиливают эффект опьянения, но и оказывают негативное влияние на внутренние органы человека и организм в целом.

Нарколог Сергей Худолей рассказал на YouTube, о вреде пива, а также как быстро возникает пивном алкоголизм и, как в целом напиток влияет на организм женщин и мужчин.

Видео дня

1. Что будет с организмом, если пить пиво каждый день

В людей, которые каждый день употребляют пиво может наблюдаться "пивное сердце", то есть происходит расширение полости сердца, а еще могут случаться некрозы сердечной мышцы и инфаркты.

Со стороны работы ЖКТ также могут наблюдаться разнообразные нарушения в виде гастрита, панкреатита, гепатоза и даже цирроза печени. Почки также страдают от употребления пива, а именно вы можете наблюдать отечность конечностей, одутловатость лица.

Очень важно отметить, по мнению экспертов, из-за употребления пива каждый день, могут быть нарушения периферической нервной системы, даже может возникнуть деменция, а еще могут быстро развиться ухудшение зрения, слуха, могут появится тревожность и нарушения сна.

А также могут также быть нарушения гормонального фона и репродуктивной функции, как у мужчин, так и у женщин.

2. Как пиво влияет на организм мужчин

Если мужчина каждый день или часто пьет пиво, может наблюдаться такое явление, как "пивной живот" и ожирение. Так как под действием алкоголя и фитогормонов избыток калорий может откладываться именно на животе!

3. Как пиво влияет на организм женщин

По мнению специалистов, у женщин, которые часто пьют пиво, можно наблюдать появление щетины, усов. А также возникают проблемы с гормонами и могут возникать нарушения менструального цикла.

Стоит отметить, что женщины, которые страдают пивным алкоголизмом, чаще других подвергаются развитию рака молочной железы!

4. Почему люди, которые употребляют пиво очень быстро набирают вес

Причина набора веса – не пиво, а закуски, которые едят с пивом, это чаще всего продукты, которые задерживают воду в организме, а а именно: соленые орешки, сушенная рыба. Специалисты объясняют, что углекислый газ и дрожжи, которые содержаться в пиве расширяют желудок, спирт при этом раздражает рецепторы пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения, поэтому и появляется аппетит.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, почему обязательно нужно есть грецкие орехи и в каком виде они наиболее полезны.