Картофель – это универсальный овощ, который подходит даже для перекуса. Очень вкусно приготовить в духовке с грибами и большим количеством сыра. Такое блюдо без заморочки получится очень сытным

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Идея приготовления сочного запеченного картофеля для перекуса опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instagram. Берите небольшой молодой картофель

Ингредиенты:

картофель молодой

грибы – 200 г

лук – 1 маленький

сметана – 2 ст.л.

специи

моцарелла – 180 г

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Картошку помыть, замотать в фольгу.

2. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов до готовности (в зависимости от размера вашего картофеля). Приблизительное время – 1 час 20 минут.

3. Для соуса нарезать лук на маленькие кубики и обжарить на сковороде до золотистого цвета.

4. Добавить к ней грибы.

5. Тушить, пока вся вода не испарится.

6. Добавить сметану, специи, соль.

7. Когда картофель приготовился – разрезать его на двое и выложить грибной соус.

8. Сверху добавить сыр и посыпать хорошо моцареллой.

9. Поставить снова в духовку при 200 градусах до золотистого цвета сыра.

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