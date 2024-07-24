Что быстро и сытно перекусить: запеченный молодой картофель с сыром и грибами
Картофель – это универсальный овощ, который подходит даже для перекуса. Очень вкусно приготовить в духовке с грибами и большим количеством сыра. Такое блюдо без заморочки получится очень сытным
Идея приготовления сочного запеченного картофеля для перекуса опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instagram. Берите небольшой молодой картофель
Ингредиенты:
- картофель молодой
- грибы – 200 г
- лук – 1 маленький
- сметана – 2 ст.л.
- специи
- моцарелла – 180 г
- сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Картошку помыть, замотать в фольгу.
2. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов до готовности (в зависимости от размера вашего картофеля). Приблизительное время – 1 час 20 минут.
3. Для соуса нарезать лук на маленькие кубики и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
4. Добавить к ней грибы.
5. Тушить, пока вся вода не испарится.
6. Добавить сметану, специи, соль.
7. Когда картофель приготовился – разрезать его на двое и выложить грибной соус.
8. Сверху добавить сыр и посыпать хорошо моцареллой.
9. Поставить снова в духовку при 200 градусах до золотистого цвета сыра.
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