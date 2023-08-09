Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

Когда есть много кабачков – удачной идеей будет сделать сытный рулет. Овощ для блюда нужно просто натереть. Очень вкусно сочетается с кабачковым тестом нежная сырная начинка.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Такого блюда хватит на обед для всей семьи.

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

Ингредиенты (на форму 30х20см):

  • 300 г кабачков + 1/3 ч.л. соли
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  • 2 яйца
  • 2 ст.л. муки с горкой
  • 1 ст.л. сметаны
  • соль, перец по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • 100 г плавленого сыра
  • 40-50 г крем-сыра или сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • зелень
  • 1 перец и 1 томат

Способ приготовления:

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

1. Кабачки натираем на большой терке солим и оставляем на 10 минут, чтобы они пустили сок.

2. К яйцам добавляем сметану, соль, перец по вкусу и взбиваем вилкой до однородности.

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

3. Из кабачков отжимаем сок, добавляем яичную смесь, перемешиваем, добавляем муку и еще раз перемешиваем.

4. Форму для выпечки застилаем пергаментом, пергамент слегка смазываем растительным маслом, тогда выкладываем кабачковую смесь и хорошо разравниваем.

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

5. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

6. Сразу тесто с пергаментом вынуть из духовки и переложить на охлаждающую поверхность.

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

7. Для начинки сыр натираем на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешиваем.

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

8. Перец нарезаем полосками, а томат ломтиками.

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

9. Смазываем кабачковое тесто начинкой, выкладываем красный перец и томаты.

Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда

10. Заворачиваем в рулет, плотно обматываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 1-2 часа.

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