Когда есть много кабачков – удачной идеей будет сделать сытный рулет. Овощ для блюда нужно просто натереть. Очень вкусно сочетается с кабачковым тестом нежная сырная начинка.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Такого блюда хватит на обед для всей семьи.

Ингредиенты (на форму 30х20см):

300 г кабачков + 1/3 ч.л. соли

Видео дня

2 яйца

2 ст.л. муки с горкой

1 ст.л. сметаны

соль, перец по вкусу

Ингредиенты для начинки:

100 г плавленого сыра

40-50 г крем-сыра или сметаны

2 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

зелень

1 перец и 1 томат

Способ приготовления:

1. Кабачки натираем на большой терке солим и оставляем на 10 минут, чтобы они пустили сок.

2. К яйцам добавляем сметану, соль, перец по вкусу и взбиваем вилкой до однородности.

3. Из кабачков отжимаем сок, добавляем яичную смесь, перемешиваем, добавляем муку и еще раз перемешиваем.

4. Форму для выпечки застилаем пергаментом, пергамент слегка смазываем растительным маслом, тогда выкладываем кабачковую смесь и хорошо разравниваем.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

6. Сразу тесто с пергаментом вынуть из духовки и переложить на охлаждающую поверхность.

7. Для начинки сыр натираем на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешиваем.

8. Перец нарезаем полосками, а томат ломтиками.

9. Смазываем кабачковое тесто начинкой, выкладываем красный перец и томаты.

10. Заворачиваем в рулет, плотно обматываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 1-2 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: