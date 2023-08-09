Что быстро приготовить из кабачков: сытное блюдо для обеда
Когда есть много кабачков – удачной идеей будет сделать сытный рулет. Овощ для блюда нужно просто натереть. Очень вкусно сочетается с кабачковым тестом нежная сырная начинка.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Такого блюда хватит на обед для всей семьи.
Ингредиенты (на форму 30х20см):
- 300 г кабачков + 1/3 ч.л. соли
- 2 яйца
- 2 ст.л. муки с горкой
- 1 ст.л. сметаны
- соль, перец по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- 100 г плавленого сыра
- 40-50 г крем-сыра или сметаны
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
- зелень
- 1 перец и 1 томат
Способ приготовления:
1. Кабачки натираем на большой терке солим и оставляем на 10 минут, чтобы они пустили сок.
2. К яйцам добавляем сметану, соль, перец по вкусу и взбиваем вилкой до однородности.
3. Из кабачков отжимаем сок, добавляем яичную смесь, перемешиваем, добавляем муку и еще раз перемешиваем.
4. Форму для выпечки застилаем пергаментом, пергамент слегка смазываем растительным маслом, тогда выкладываем кабачковую смесь и хорошо разравниваем.
5. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
6. Сразу тесто с пергаментом вынуть из духовки и переложить на охлаждающую поверхность.
7. Для начинки сыр натираем на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешиваем.
8. Перец нарезаем полосками, а томат ломтиками.
9. Смазываем кабачковое тесто начинкой, выкладываем красный перец и томаты.
10. Заворачиваем в рулет, плотно обматываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 1-2 часа.
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