Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
96
Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

Если времени на приготовление сытного обеда мало – сделайте картофельную запеканку с курицей. Мясо точно не будет сухим, потому что в составе есть помидоры и много сыра. Все, что вам нужно сделать, это выложить компоненты в несколько форм или в одну и все запечь.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Для того, чтобы мясо было нежным, его обязательно нужно вымочить в молоке.

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

Ингредиенты:

  • картофель – 300 г
  • соль, перец – по вкусу.
  • оливковое масло – 20 г.
  • лук красный – 1 шт.
  • филе куриное – 500 г
  • молоко – 200 г
  • помидоры – 300 г
  • сыр твердый – 150 г
  • сливки – 40 г
  • яйца куриные – 2 шт.

Способ приготовления:

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

1. Вымачивать мясо в молоке не менее часа.

2. Картофель нарезать тонкими пластинками.

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

3. Добавить любимые специи и растительное масло.

4. Перемешать, выложить в формы для запекания.

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

5. Лук порезать полукольцами, выложить сверху на картофель.

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

6. Добавить мясо и заливку из куриных яиц, сливок и специй.

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

7. Выложить помидоры, посыпать тертым сыром.

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

8. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами

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