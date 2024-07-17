Что быстро приготовить из картофеля на обед: блюдо с курицей, сыром и помидорами
Если времени на приготовление сытного обеда мало – сделайте картофельную запеканку с курицей. Мясо точно не будет сухим, потому что в составе есть помидоры и много сыра. Все, что вам нужно сделать, это выложить компоненты в несколько форм или в одну и все запечь.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Для того, чтобы мясо было нежным, его обязательно нужно вымочить в молоке.
Ингредиенты:
- картофель – 300 г
- соль, перец – по вкусу.
- оливковое масло – 20 г.
- лук красный – 1 шт.
- филе куриное – 500 г
- молоко – 200 г
- помидоры – 300 г
- сыр твердый – 150 г
- сливки – 40 г
- яйца куриные – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Вымачивать мясо в молоке не менее часа.
2. Картофель нарезать тонкими пластинками.
3. Добавить любимые специи и растительное масло.
4. Перемешать, выложить в формы для запекания.
5. Лук порезать полукольцами, выложить сверху на картофель.
6. Добавить мясо и заливку из куриных яиц, сливок и специй.
7. Выложить помидоры, посыпать тертым сыром.
8. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
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