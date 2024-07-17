Если времени на приготовление сытного обеда мало – сделайте картофельную запеканку с курицей. Мясо точно не будет сухим, потому что в составе есть помидоры и много сыра. Все, что вам нужно сделать, это выложить компоненты в несколько форм или в одну и все запечь.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Для того, чтобы мясо было нежным, его обязательно нужно вымочить в молоке.

Ингредиенты:

картофель – 300 г

соль, перец – по вкусу.

оливковое масло – 20 г.

лук красный – 1 шт.

филе куриное – 500 г

молоко – 200 г

помидоры – 300 г

сыр твердый – 150 г

сливки – 40 г

яйца куриные – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Вымачивать мясо в молоке не менее часа.

2. Картофель нарезать тонкими пластинками.

3. Добавить любимые специи и растительное масло.

4. Перемешать, выложить в формы для запекания.

5. Лук порезать полукольцами, выложить сверху на картофель.

6. Добавить мясо и заливку из куриных яиц, сливок и специй.

7. Выложить помидоры, посыпать тертым сыром.

8. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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