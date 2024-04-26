Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

Куриное филе – это нежирное и достаточно диетическое мясо. Оно идеально подходит для сытного и сбалансированного обеда. Сделать вы его можете просто на сковороде.

Идея приготовления курицы со шпинатом в сливочном соусе опубликована на странице фитнес-тренера Татьяны (tt.stretching) в Instagram. Не жалейте добавлять много сыра.

Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

Ингредиенты:

  • чеснок
  • куриное филе
  • шпинат (свежий или замороженный)
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  • томаты
  • сливки 15%
  • пармезан или любой сыр

Способ приготовления:

Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

1. Измельчить чеснок.

2. Немножко обжарить на масле.

3. Куриное филе разрезать на 2 части.

Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

4. Сделать надрезы, добавить любимые специи.

5. Выложить на сковороду.

6. Жарить до золотистой корочки с двух сторон.

Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

7. Добавить шпинат и томаты.

8. Закрыть крышкой.

9. Готовить к мягкости томатов.

Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

10. Добавить сливки и тушить 5 минут.

11. Добавить сыр – соус благодаря нему загустеет.

Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким

12. Также можно добавить столовую ложку муки.

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