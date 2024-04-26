Что быстро приготовить из куриного филе на обед: мясо будет очень мягким
Куриное филе – это нежирное и достаточно диетическое мясо. Оно идеально подходит для сытного и сбалансированного обеда. Сделать вы его можете просто на сковороде.
Идея приготовления курицы со шпинатом в сливочном соусе опубликована на странице фитнес-тренера Татьяны (tt.stretching) в Instagram. Не жалейте добавлять много сыра.
Ингредиенты:
- чеснок
- куриное филе
- шпинат (свежий или замороженный)
- томаты
- сливки 15%
- пармезан или любой сыр
Способ приготовления:
1. Измельчить чеснок.
2. Немножко обжарить на масле.
3. Куриное филе разрезать на 2 части.
4. Сделать надрезы, добавить любимые специи.
5. Выложить на сковороду.
6. Жарить до золотистой корочки с двух сторон.
7. Добавить шпинат и томаты.
8. Закрыть крышкой.
9. Готовить к мягкости томатов.
10. Добавить сливки и тушить 5 минут.
11. Добавить сыр – соус благодаря нему загустеет.
12. Также можно добавить столовую ложку муки.
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