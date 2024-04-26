Куриное филе – это нежирное и достаточно диетическое мясо. Оно идеально подходит для сытного и сбалансированного обеда. Сделать вы его можете просто на сковороде.

Идея приготовления курицы со шпинатом в сливочном соусе опубликована на странице фитнес-тренера Татьяны (tt.stretching) в Instagram. Не жалейте добавлять много сыра.

Ингредиенты:

чеснок

куриное филе

шпинат (свежий или замороженный)

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томаты

сливки 15%

пармезан или любой сыр

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок.

2. Немножко обжарить на масле.

3. Куриное филе разрезать на 2 части.

4. Сделать надрезы, добавить любимые специи.

5. Выложить на сковороду.

6. Жарить до золотистой корочки с двух сторон.

7. Добавить шпинат и томаты.

8. Закрыть крышкой.

9. Готовить к мягкости томатов.

10. Добавить сливки и тушить 5 минут.

11. Добавить сыр – соус благодаря нему загустеет.

12. Также можно добавить столовую ложку муки.

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