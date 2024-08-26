Что приготовить из лаваша

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Что быстро приготовить из лаваша: рецепт блюда для перекуса
Из лаваша можно приготовить очень вкусные, легкие закуски, а также чипсы и даже десерты, пиццу, пироги и лазанью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого блюда для перекуса, основа которого – лаваш, овощи и сыр.
Ингредиенты:
- лаваш
- листья салата
- сыр фета
- помидор
- перец
- прованские травы
- соль
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите листья салата, сверху сыр, помидоры кубиком, перец, посыпьте специями.
2. Сверните лаваш и обжарьте на хорошо разогретой сковороде или гриле до образования золотистой корочки.
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