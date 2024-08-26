Что приготовить из лаваша

Из лаваша можно приготовить очень вкусные, легкие закуски, а также чипсы и даже десерты, пиццу, пироги и лазанью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого блюда для перекуса, основа которого – лаваш, овощи и сыр.

Ингредиенты:

лаваш

листья салата

сыр фета

помидор

перец

прованские травы

соль

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите листья салата, сверху сыр, помидоры кубиком, перец, посыпьте специями.

2. Сверните лаваш и обжарьте на хорошо разогретой сковороде или гриле до образования золотистой корочки.

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