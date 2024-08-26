Что быстро приготовить из лаваша: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что быстро приготовить из лаваша: рецепт блюда для перекуса

Из лаваша можно приготовить очень вкусные, легкие закуски, а также чипсы и даже десерты, пиццу, пироги и лазанью.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого блюда для перекуса, основа которого – лаваш, овощи и сыр.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш
  • листья салата
  • сыр фета
  • помидор
  • перец
  • прованские травы
  • соль

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите листья салата, сверху сыр, помидоры кубиком, перец, посыпьте специями.

Приготовление блюда

2. Сверните лаваш и обжарьте на хорошо разогретой сковороде или гриле до образования золотистой корочки.

Готовый ролл из лаваша

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