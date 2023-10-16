Что быстро приготовить на перекус за 10 минут: топ-3 рецепта
Перекус – часто неотъемлемая часть ежедневного рациона многих людей. Он, как правило, должен быть легким, сбалансированным и одновременно сытным. Для этого можно есть некоторые продукты самостоятельно или по возможности сочетать их между собой в одном блюде.
Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами рецептами трех блюд, которые подойдут на перекус и готовятся буквально 10 минут.
Помидоры с сыром на сковороде
Ингредиенты :
- помидоры – 300 г
- лук – 0,5 шт
- чеснок – 1 зубчик
- твердый сыр – 60 г
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала измельчить лук и чеснок. Обжарить на сковороде до золотистости.
2. Помидоры нарезать тонкими кружочками и выложить на обжаренный лук. Посолить и поперчить. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 10 минут.
3. Сыр нарезать тонкими пластинками и выложить на помидоры. Накрыть крышкой и тушить еще 5 минут. Готовое блюдо можно посыпать зеленью. Приятного аппетита!
Бутерброды с ветчиной и сыром
Ингредиенты :
- цельнозерновой тостовый хлеб – 6 кусочков
- ветчина – 200 г
- салат или пекинская капуста – 50 г
- красный лук – 100 г
- соленые огурцы – 2 шт
- сыр – 60 г
- горчица – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Листья салата помыть и просушить, ветчину сыр, огурцы и красный сладкий лук тонко нарезать.
2. Три кусочка хлеба смазать горчицей, выложить листья салата, кусочки ветчины, творог, лук и кольца огурца. Сверху накрыть другими кусочками хлеба. Приятного аппетита!
Паштет из тунца
Ингредиенты :
- консервированный тунец – 250 г
- белый хлеб – 70 г
- молоко – 50 мл
- яйца – 2 шт
- плавленый сырок – 1 шт или 100 г
- соль, перец
- масло – 2 ст. л.
- винный уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Предварительно нужно отварить яйца до готовности, в готовом виде порезать.
2. Хлеб замочить в молоке, порезать сыр.
3. В чашу блендера положить тунец, молоко с хлебом, яйца, сырок, добавить растительное масло и уксус. Посолить и поперчить. Взбить все до однородности и намазать полученную массу на хлеб. Приятного аппетита!
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