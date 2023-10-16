Перекус – часто неотъемлемая часть ежедневного рациона многих людей. Он, как правило, должен быть легким, сбалансированным и одновременно сытным. Для этого можно есть некоторые продукты самостоятельно или по возможности сочетать их между собой в одном блюде.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами рецептами трех блюд, которые подойдут на перекус и готовятся буквально 10 минут.

Помидоры с сыром на сковороде

Ингредиенты :

помидоры – 300 г

лук – 0,5 шт

чеснок – 1 зубчик

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твердый сыр – 60 г

подсолнечное масло – 2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала измельчить лук и чеснок. Обжарить на сковороде до золотистости.

2. Помидоры нарезать тонкими кружочками и выложить на обжаренный лук. Посолить и поперчить. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 10 минут.

3. Сыр нарезать тонкими пластинками и выложить на помидоры. Накрыть крышкой и тушить еще 5 минут. Готовое блюдо можно посыпать зеленью. Приятного аппетита!

Бутерброды с ветчиной и сыром

Ингредиенты :

цельнозерновой тостовый хлеб – 6 кусочков

ветчина – 200 г

салат или пекинская капуста – 50 г

красный лук – 100 г

соленые огурцы – 2 шт

сыр – 60 г

горчица – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Листья салата помыть и просушить, ветчину сыр, огурцы и красный сладкий лук тонко нарезать.

2. Три кусочка хлеба смазать горчицей, выложить листья салата, кусочки ветчины, творог, лук и кольца огурца. Сверху накрыть другими кусочками хлеба. Приятного аппетита!

Паштет из тунца

Ингредиенты :

консервированный тунец – 250 г

белый хлеб – 70 г

молоко – 50 мл

яйца – 2 шт

плавленый сырок – 1 шт или 100 г

соль, перец

масло – 2 ст. л.

винный уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Предварительно нужно отварить яйца до готовности, в готовом виде порезать.

2. Хлеб замочить в молоке, порезать сыр.

3. В чашу блендера положить тунец, молоко с хлебом, яйца, сырок, добавить растительное масло и уксус. Посолить и поперчить. Взбить все до однородности и намазать полученную массу на хлеб. Приятного аппетита!

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