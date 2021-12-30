Что быстро приготовить на ужин: рецепт простейшего блюда для ленивых

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Что быстро приготовить на ужин: рецепт простейшего блюда для ленивых

Ленивая лазанья – это идеальный вариант вкусного и сытного ужина на скорую руку. Здесь не придется долго возиться с листами для основы и начинкой – блюдо можно приготовить буквально за 20-30 минут.

Рецептом ленивой лазаньи поделилась фудблогер Анастасия Солопий. Опубликовано в Instagram.

Ленивая лазанья

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт

  • куриное филе – 1 шт

  • лук – 1 шт

  • томатная паста – 70 г

  • айвар – 2 ст. л.

  • сахар – 2 ч. л.

  • вода – 100 мл

  • моцарелла – 250 г

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  • сметана – 2 ст. л.

  • соль

Способ приготовления:

1. Филе с луком перетереть в фарш. Жарить на сковороде с – около 5 минут.

Лаваш для блюда

2. Добавить томатную пасту, айвар и воду.

3. Посолить, добавить сахар и тушить около 3-5 минут.

4. Форму смазать маслом, выложить один лаваш так, чтобы свисали краешки из формы.

Фарш для блюда

5. Натереть моцареллу. Частью посыпать лаваш.

6. Второй лаваш порвать на кусочки, выложить 1/3 части в форму.

7. Выложить слой томатного соуса с фаршем. Накрыть остальным лавашем.

Формирование лазаньи

8. Посыпать сыром, выложить куски лаваша и фарша. Накрыть фарш краешками лаваша-основания.

9. Смазать верхушку сметаной и посыпать остатками сыра.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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