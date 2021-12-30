Что быстро приготовить на ужин: рецепт простейшего блюда для ленивых
Ленивая лазанья – это идеальный вариант вкусного и сытного ужина на скорую руку. Здесь не придется долго возиться с листами для основы и начинкой – блюдо можно приготовить буквально за 20-30 минут.
Рецептом ленивой лазаньи поделилась фудблогер Анастасия Солопий. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
лаваш – 2 шт
куриное филе – 1 шт
лук – 1 шт
томатная паста – 70 г
айвар – 2 ст. л.
сахар – 2 ч. л.
вода – 100 мл
моцарелла – 250 г
сметана – 2 ст. л.
соль
Способ приготовления:
1. Филе с луком перетереть в фарш. Жарить на сковороде с – около 5 минут.
2. Добавить томатную пасту, айвар и воду.
3. Посолить, добавить сахар и тушить около 3-5 минут.
4. Форму смазать маслом, выложить один лаваш так, чтобы свисали краешки из формы.
5. Натереть моцареллу. Частью посыпать лаваш.
6. Второй лаваш порвать на кусочки, выложить 1/3 части в форму.
7. Выложить слой томатного соуса с фаршем. Накрыть остальным лавашем.
8. Посыпать сыром, выложить куски лаваша и фарша. Накрыть фарш краешками лаваша-основания.
9. Смазать верхушку сметаной и посыпать остатками сыра.
10. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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