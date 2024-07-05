Когда долго нет света, а нужно быстро чем-нибудь позавтракать – на ум сразу приходят бутерброды. Но классические с колбасой, конечно же, недостаточно сытные, поэтому уже через небольшой промежуток времени вы снова захотите перекусить. Лучшее решение – воспользоваться одной из следующих идей.

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Вариантами приготовления сытных бутербродов, которые можно сделать без света, поделилась фудблогер с ником bouquet of bruschettas в Instgaram. Это очень просто и займет у вас минимум времени.

Свежесть и специи

Хлеб, сыр, томаты, сухой орегано, болгарский перец, свежий базилик, бальзамический уксус.

Яичная классика

1. Хлеб, огурец, вареное яйцо, кукуруза, сметана, горчица, петрушка, соль.

2. Измельчить ингредиенты, смешать и смазать на хлеб, приправить.

Лососевый шик

1. Разрезать круассан пополам.

2. Обе половинки смазать сливочным сыром.

3. На нижнюю половинку выложить измельченный или слайсный лосось, зелень.

4. По желанию можно добавить огурец.

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