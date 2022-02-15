Что делать, чтобы выпечка не пригорала: простой лайфхак от Татьяны Литвиновой

Если вы любите готовить вкусные булочки, печь пироги и торты, нужно обязательно знать несколько лайфхаков, благодаря которым блюда будут получатся вкусными и удачными.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в TikTok лайфхаком, благодаря которому выпечка не будет приставать ко дну формы.

Кулинар советует щедро смазать дно и края формы сливочным маслом, а после присыпать мукой так, чтобы она полностью покрыла все.

Видео дня

"После этого вылейте тесто в форму и отправьте в духовку. Готовый пирог не будет приставать ко дну и к бортам формы", – объяснила Литвинова.

Яблочный пирог 3 стакана по рецепту Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

Манная крупа – 160 г

Мука пшеничная – 130 г

Сахар – 180 г

Разрыхлитель – 10 г

Яблоки – 5 шт.

Масло сливочное – 30 г

Молоко – 200 г

Цедра лимона – 1 шт.

Миндальные хлопья – 20 г

Способ приготовления:

1. В миске смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитесь, карлицу и манку.

2. Яблоки в кожуре натрите на терку, к ним добавьте натертую лимонную цедру и перемешайте.

3. Смажьте форму, лучше используйте не разъемную.

4. Мучную смесь пересыпьте в 4 стакана, чтобы было одинаковое количество.

5. Присыпьте форму смесью из первого стакана, сверху слой яблок.

6. И так сделайте пока ингредиенты не закончатся, должно быть 4 слоя.

7. Пропитка: в молоке растопите сливочное масло и залейте этой смесью пирог.

8. Обязательно проткните пирог шпажкой по всей поверхности, чтобы пропитка пропитала все слои пирога.

9. Отправьте его в духовку на 35-40 минут при 180 С.

10. Готовый пирог присыпьте миндальными слайсами и отправьте еще на 10 минут.

Готовый пирог подавайте горячим с мороженым, будет очень вкусно!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: