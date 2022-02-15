Что делать, чтобы выпечка не пригорала: простой лайфхак от Татьяны Литвиновой
Если вы любите готовить вкусные булочки, печь пироги и торты, нужно обязательно знать несколько лайфхаков, благодаря которым блюда будут получатся вкусными и удачными.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в TikTok лайфхаком, благодаря которому выпечка не будет приставать ко дну формы.
Кулинар советует щедро смазать дно и края формы сливочным маслом, а после присыпать мукой так, чтобы она полностью покрыла все.
"После этого вылейте тесто в форму и отправьте в духовку. Готовый пирог не будет приставать ко дну и к бортам формы", – объяснила Литвинова.
Яблочный пирог 3 стакана по рецепту Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
Манная крупа – 160 г
Мука пшеничная – 130 г
Сахар – 180 г
Разрыхлитель – 10 г
Яблоки – 5 шт.
Масло сливочное – 30 г
Молоко – 200 г
Цедра лимона – 1 шт.
Миндальные хлопья – 20 г
Способ приготовления:
1. В миске смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитесь, карлицу и манку.
2. Яблоки в кожуре натрите на терку, к ним добавьте натертую лимонную цедру и перемешайте.
3. Смажьте форму, лучше используйте не разъемную.
4. Мучную смесь пересыпьте в 4 стакана, чтобы было одинаковое количество.
5. Присыпьте форму смесью из первого стакана, сверху слой яблок.
6. И так сделайте пока ингредиенты не закончатся, должно быть 4 слоя.
7. Пропитка: в молоке растопите сливочное масло и залейте этой смесью пирог.
8. Обязательно проткните пирог шпажкой по всей поверхности, чтобы пропитка пропитала все слои пирога.
9. Отправьте его в духовку на 35-40 минут при 180 С.
10. Готовый пирог присыпьте миндальными слайсами и отправьте еще на 10 минут.
Готовый пирог подавайте горячим с мороженым, будет очень вкусно!
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