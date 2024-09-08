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Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики
Именно из домашних помидоров получаются самая вкусная аджика. Соус будет пряным, очень ароматным и кисло-сладким. Пикантности и сочности придаст яблоко.
Идея приготовления вкусной аджики на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Отлично, если у вас помидоры именно сливы.
Ингредиенты:
- помидоры сливки – 5 кг.
- перец сладкий – 1 кг.
- яблоки кислые – 1 кг.
- лук – 1 кг.
- морковь – 1 кг.
- соль – 3 ст.л.
- сахар – 10 ст.л.
- уксус – 100 мл.
- масло – 150 мл.
- горький перец – 4 шт.
- чеснок – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Все овощи и яблоки пропустить через мясорубку.
2. Добавить соль, сахар.
3. Варить 1,5 часа.
4. За 15 минут до конца собрать излишнюю воду.
5. Добавить уксус, растительное масло, горький перец и чеснок.
6. Далее стерилизовать банки и крышки.
7. Разлить аджику, закрутить.
8. Из этого количества ингредиентов выходит 6/6,5 литров аджики.
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