Именно из домашних помидоров получаются самая вкусная аджика. Соус будет пряным, очень ароматным и кисло-сладким. Пикантности и сочности придаст яблоко.

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Идея приготовления вкусной аджики на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Отлично, если у вас помидоры именно сливы.

Ингредиенты:

помидоры сливки – 5 кг.

перец сладкий – 1 кг.

яблоки кислые – 1 кг.

лук – 1 кг.

морковь – 1 кг.

соль – 3 ст.л.

сахар – 10 ст.л.

уксус – 100 мл.

масло – 150 мл.

горький перец – 4 шт.

чеснок – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Все овощи и яблоки пропустить через мясорубку.

2. Добавить соль, сахар.

3. Варить 1,5 часа.

4. За 15 минут до конца собрать излишнюю воду.

5. Добавить уксус, растительное масло, горький перец и чеснок.

6. Далее стерилизовать банки и крышки.

7. Разлить аджику, закрутить.

8. Из этого количества ингредиентов выходит 6/6,5 литров аджики.

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