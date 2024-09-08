Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

Именно из домашних помидоров получаются самая вкусная аджика. Соус будет пряным, очень ароматным и кисло-сладким. Пикантности и сочности придаст яблоко.

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Идея приготовления вкусной аджики на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iryna yesman food в Instagram. Отлично, если у вас помидоры именно сливы.

Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

Ингредиенты:

  • помидоры сливки – 5 кг.
  • перец сладкий – 1 кг.
  • яблоки кислые – 1 кг.
  • лук – 1 кг.
  • морковь – 1 кг.
  • соль – 3 ст.л.
  • сахар – 10 ст.л.
  • уксус – 100 мл.
  • масло – 150 мл.
  • горький перец – 4 шт.
  • чеснок – 4 шт.

Способ приготовления:

Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

1. Все овощи и яблоки пропустить через мясорубку.

2. Добавить соль, сахар.

Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

3. Варить 1,5 часа.

4. За 15 минут до конца собрать излишнюю воду.

Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

5. Добавить уксус, растительное масло, горький перец и чеснок.

Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

6. Далее стерилизовать банки и крышки.

Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

7. Разлить аджику, закрутить.

8. Из этого количества ингредиентов выходит 6/6,5 литров аджики.

Что делать, если уродило много помидоров: рецепт самой вкусной аджики

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