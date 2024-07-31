Что добавить, чтобы коржи для медовика были фисташкового цвета: интересный рецепт торта

Если вы любите медовик, но хотите немного разнообразить вкус этого десерта, нужно обратить внимание на этот рецепт. Вы будете поражены видом и необычным вкусом торта и точно удивите гостей.

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Как приготовить шпинатно-малиновый медовик, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. По ее словам, медовик такого плана не оставит никого безразличным, а, возможно, и станет вашим любимым десертом.

Ингредиенты для начинки

Сахар – 40 г

Кукурузный крахмал – 40 г

Малина – 400 г

Сок лимона – 1 ч. л.

Ингредиенты для теста

Яйца – 5 шт.

Сахар – 250 г

Соль – щепотка

Мед – 125 г

Сливочное масло – 150 г

Сода – 1 ч. л.

Шпинат – 150 г

Мука – 900 г

Ингредиенты для крема

Сливочный сыр – 800 г

Сахарная пудра – 200 г

Сливки 33% – 400 мл

Способ приготовления начинки

1.Сахар сочетаем с крахмалом и вместе с лимонным соком добавляем к свежей или размороженной малине.

2. Варим на среднем огне до загущения.

3. Накрываем пленкой в контакт и даем полностью остыть.

Способ приготовления теста

1.Соединяем яйца, сахар, соль, сливочное масло, мед и ставим на водяную баню.

2. Помешивая, держим, пока масса не станет однородной.

3. Добавляем соду и постоянно перемешивая, держим на огне 1-2 мин.

4. Снимаем с огня, добавляем измельченный в блендере шпинат и перемешиваем. Оставляем на 15 мин.

5. Постепенно просеиваем муку и замешиваем очень мягкое тесто, которое будет немного липнуть в руки.

6. Формируем 8 шариков и убираем в холодильник на 1 час.

7. Максимально тонко раскатываем каждый шарик на пергаменте и накалываем вилкой.

8. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 5 мин.

9. Даем остыть и вырезаем лепешки желаемой формы

10. Остатки измельчаем в блендере до крошки.

Способ приготовления крема

1.Крем-сыр, пудру и сливки взбиваем до загущения. ⠀ ⠀

Собираем торт

1.Собираем торт по принципу корж – крем – корж – крем.

2. При этом на 1, 3, 5 и 7 коржи добавляем малиновую начинку.

3. Весь торт покрываем тонким слоем крема и осыпаем крошкой.

4. Убираем в холодильник на ночь, украшаем и подаем.