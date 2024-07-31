Что добавить, чтобы коржи для медовика были фисташкового цвета: интересный рецепт торта
Если вы любите медовик, но хотите немного разнообразить вкус этого десерта, нужно обратить внимание на этот рецепт. Вы будете поражены видом и необычным вкусом торта и точно удивите гостей.
Как приготовить шпинатно-малиновый медовик, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. По ее словам, медовик такого плана не оставит никого безразличным, а, возможно, и станет вашим любимым десертом.
Ингредиенты для начинки
- Сахар – 40 г
- Кукурузный крахмал – 40 г
- Малина – 400 г
- Сок лимона – 1 ч. л.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 250 г
- Соль – щепотка
- Мед – 125 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сода – 1 ч. л.
- Шпинат – 150 г
- Мука – 900 г
Ингредиенты для крема
- Сливочный сыр – 800 г
- Сахарная пудра – 200 г
- Сливки 33% – 400 мл
Способ приготовления начинки
1.Сахар сочетаем с крахмалом и вместе с лимонным соком добавляем к свежей или размороженной малине.
2. Варим на среднем огне до загущения.
3. Накрываем пленкой в контакт и даем полностью остыть.
Способ приготовления теста
1.Соединяем яйца, сахар, соль, сливочное масло, мед и ставим на водяную баню.
2. Помешивая, держим, пока масса не станет однородной.
3. Добавляем соду и постоянно перемешивая, держим на огне 1-2 мин.
4. Снимаем с огня, добавляем измельченный в блендере шпинат и перемешиваем. Оставляем на 15 мин.
5. Постепенно просеиваем муку и замешиваем очень мягкое тесто, которое будет немного липнуть в руки.
6. Формируем 8 шариков и убираем в холодильник на 1 час.
7. Максимально тонко раскатываем каждый шарик на пергаменте и накалываем вилкой.
8. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 5 мин.
9. Даем остыть и вырезаем лепешки желаемой формы
10. Остатки измельчаем в блендере до крошки.
Способ приготовления крема
1.Крем-сыр, пудру и сливки взбиваем до загущения. ⠀ ⠀
Собираем торт
1.Собираем торт по принципу корж – крем – корж – крем.
2. При этом на 1, 3, 5 и 7 коржи добавляем малиновую начинку.
3. Весь торт покрываем тонким слоем крема и осыпаем крошкой.
4. Убираем в холодильник на ночь, украшаем и подаем.