Уже совсем скоро Масленица, поэтому нужно запастись рецептами удачных блинчиков. Ведь у многих хозяек изделия рвутся. На этот случай есть тыквенное пюре. Оно не только делает идеальную текстру теста, но отдвоет свой природный сладкий вкус.

Идея приготовления тонких блинов с тыквенным пюре опубликована на странице фудблогера Татьяны Венгель с ником vengeltatiana в Instagram.

Ингредиенты:

200-250 г тыквенного пюре

2 яйца

350-400 мл молока

150 г муки

5 г разрыхлителя

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2 ст.л сахара

соль

1 ч.л.корицы

1/4 ч.л.мускатного ореха

2-3 ст.л.масла

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить, нарезать небольшими кусками, залить немного водой и протушить до готовности.

2. Воду слить, пробить блендером, дать остыть.

3. Соединить яйца с сахаром, солью, мускатным орехом и корицей.

4. Добавить пюре и перемешать.

5. Влить молоко и добавить муку с разрыхлителем.

6. Тщательно перемешать, влить масло, тесто будет жидкое. Оставить тесто на 20 минут.

7. Жарить блины на разогретой сковороде.

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