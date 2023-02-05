Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

Уже совсем скоро Масленица, поэтому нужно запастись рецептами удачных блинчиков. Ведь у многих хозяек изделия рвутся. На этот случай есть тыквенное пюре. Оно не только делает идеальную текстру теста, но отдвоет свой природный сладкий вкус.

Идея приготовления тонких блинов с тыквенным пюре опубликована на странице фудблогера Татьяны Венгель с ником vengeltatiana в Instagram.

Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

Ингредиенты:

  • 200-250 г тыквенного пюре
  • 2 яйца
  • 350-400 мл молока
  • 150 г муки
  • 5 г разрыхлителя
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  • 2 ст.л сахара
  • соль
  • 1 ч.л.корицы
  • 1/4 ч.л.мускатного ореха
  • 2-3 ст.л.масла

Способ приготовления:

Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

1. Тыкву почистить, нарезать небольшими кусками, залить немного водой и протушить до готовности.

2. Воду слить, пробить блендером, дать остыть.

Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

3. Соединить яйца с сахаром, солью, мускатным орехом и корицей.

Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

4. Добавить пюре и перемешать.

5. Влить молоко и добавить муку с разрыхлителем.

Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

6. Тщательно перемешать, влить масло, тесто будет жидкое. Оставить тесто на 20 минут.

Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент

7. Жарить блины на разогретой сковороде.

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