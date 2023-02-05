Что добавить в блины, чтобы они не рвались и были мягкими: бюджетный ингредиент
Уже совсем скоро Масленица, поэтому нужно запастись рецептами удачных блинчиков. Ведь у многих хозяек изделия рвутся. На этот случай есть тыквенное пюре. Оно не только делает идеальную текстру теста, но отдвоет свой природный сладкий вкус.
Идея приготовления тонких блинов с тыквенным пюре опубликована на странице фудблогера Татьяны Венгель с ником vengeltatiana в Instagram.
Ингредиенты:
- 200-250 г тыквенного пюре
- 2 яйца
- 350-400 мл молока
- 150 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 2 ст.л сахара
- соль
- 1 ч.л.корицы
- 1/4 ч.л.мускатного ореха
- 2-3 ст.л.масла
Способ приготовления:
1. Тыкву почистить, нарезать небольшими кусками, залить немного водой и протушить до готовности.
2. Воду слить, пробить блендером, дать остыть.
3. Соединить яйца с сахаром, солью, мускатным орехом и корицей.
4. Добавить пюре и перемешать.
5. Влить молоко и добавить муку с разрыхлителем.
6. Тщательно перемешать, влить масло, тесто будет жидкое. Оставить тесто на 20 минут.
7. Жарить блины на разогретой сковороде.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: