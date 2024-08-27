Брауни – это популярный десерт, который готовится из шоколадного бисквитного теста. Но если вы предпочитаете диетические блюда, можете воспользоваться следующей технологией. Вместо муки и сахара в массу для выпечки добавьте яблоко.

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Идея приготовления шоколадного брауни без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Тесто получится в меру сладким и очень рыхлым.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

яйца – 4 шт.

какао натуральное – 4 ст.л.

мед – 1 ч.л. или стевия по вкусу

масло сливочное или кокосовое – 10 г

черный шоколад – 30 г

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки маленькими либо средними кубиками, поместить в чашу блендера.

2. Добавить яйца, какао и мед.

3. Взбить в блендере до однородной массы.

4. Смазать форму маслом и залить в нее смесь.

5. Посыпать сверху мелко нарезанным шоколадом.

6. Запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 45-60 минут.

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