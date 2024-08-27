Что добавить в брауне вместо сахара и муки: диетический рецепт десерта
Брауни – это популярный десерт, который готовится из шоколадного бисквитного теста. Но если вы предпочитаете диетические блюда, можете воспользоваться следующей технологией. Вместо муки и сахара в массу для выпечки добавьте яблоко.
Идея приготовления шоколадного брауни без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Тесто получится в меру сладким и очень рыхлым.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- яйца – 4 шт.
- какао натуральное – 4 ст.л.
- мед – 1 ч.л. или стевия по вкусу
- масло сливочное или кокосовое – 10 г
- черный шоколад – 30 г
Способ приготовления:
1. Нарезать яблоки маленькими либо средними кубиками, поместить в чашу блендера.
2. Добавить яйца, какао и мед.
3. Взбить в блендере до однородной массы.
4. Смазать форму маслом и залить в нее смесь.
5. Посыпать сверху мелко нарезанным шоколадом.
6. Запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 45-60 минут.
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