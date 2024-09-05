Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: нужен всего один овощ
Домашние котлеты очень часто распадаются, а также получаются очень жесткими и часто сырыми внутри. Для того, чтобы котлеты были сочными и хорошо пропекались внутри, кулинары советуют добавить в фарш жареный лук и морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет с морковной зажаркой и грибной начинкой.
Ингредиенты:
- 500 г фарша курицы/индейки
- 1 яйцо
- 1 морковь
- 1 лук
- укроп/петрушка
- 1 ч.л. сухого чеснока
- соль, перец
- 2 ст.л. панировочных сухарей
Начинка, но можно и без
- 250 г. шампиньонов
- 100 мл. сливок
- 1 ст.л. муки
- укроп/петрушка
- соль, перец
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Сначала обжарьте лук с морковью, посолите и поперчите, зажарка готова.
2. В фарш добавьте яйцо, зажарку, зелень, чеснок, перец, соль, панировочные сухари и все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Влажными руками сформируйте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень, сделайте углубление для начинки.
4. Для начинки: обжарьте грибы, к ним добавляем сливки, зелень, соль, перец и муку. Перемешайте и загустите на низком огне.
5. Выложите начинку на котлетки и посыпьте натертым сыром. Готовьте в разогретой до 180С духовке 30-35 минут.
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