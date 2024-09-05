Домашние котлеты очень часто распадаются, а также получаются очень жесткими и часто сырыми внутри. Для того, чтобы котлеты были сочными и хорошо пропекались внутри, кулинары советуют добавить в фарш жареный лук и морковь.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет с морковной зажаркой и грибной начинкой.

Ингредиенты:

500 г фарша курицы/индейки

1 яйцо

1 морковь

1 лук

укроп/петрушка

1 ч.л. сухого чеснока

соль, перец

2 ст.л. панировочных сухарей

Начинка, но можно и без

250 г. шампиньонов

100 мл. сливок

1 ст.л. муки

укроп/петрушка

соль, перец

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Сначала обжарьте лук с морковью, посолите и поперчите, зажарка готова.

2. В фарш добавьте яйцо, зажарку, зелень, чеснок, перец, соль, панировочные сухари и все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Влажными руками сформируйте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень, сделайте углубление для начинки.

4. Для начинки: обжарьте грибы, к ним добавляем сливки, зелень, соль, перец и муку. Перемешайте и загустите на низком огне.

5. Выложите начинку на котлетки и посыпьте натертым сыром. Готовьте в разогретой до 180С духовке 30-35 минут.

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