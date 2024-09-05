Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: нужен всего один овощ

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: нужен всего один овощ

Домашние котлеты очень часто распадаются, а также получаются очень жесткими и часто сырыми внутри. Для того, чтобы котлеты были сочными и хорошо пропекались внутри, кулинары советуют добавить в фарш жареный лук и морковь. 

Видео дня
Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет с морковной зажаркой и грибной начинкой. 

Котлеты с начинкой

Ингредиенты: 

  • 500 г фарша курицы/индейки
  • 1 яйцо
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • укроп/петрушка
  • 1 ч.л. сухого чеснока
  • соль, перец
  • 2 ст.л. панировочных сухарей

Начинка, но можно и без

  • 250 г. шампиньонов
  • 100 мл. сливок
  • 1 ст.л. муки
  • укроп/петрушка
  • соль, перец
  • 100 г сыра

Способ приготовления: 

1. Сначала обжарьте лук с морковью, посолите и поперчите, зажарка готова.

Ингредиенты для фарша

2. В фарш добавьте яйцо, зажарку, зелень, чеснок, перец, соль, панировочные сухари и все хорошо перемешиваем до однородности.

Готовый фарш

3. Влажными руками сформируйте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень, сделайте углубление для начинки.

Как приготовить вкусные котлеты

4. Для начинки: обжарьте грибы, к ним добавляем сливки, зелень, соль, перец и муку. Перемешайте и загустите на низком огне.

Приготовление котлет

5. Выложите начинку на котлетки и посыпьте натертым сыром. Готовьте в разогретой до 180С духовке 30-35 минут.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептмясо

Сейчас мы готовим

Все рецепты