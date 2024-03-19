Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Домашние котлеты можно готовить з абсолютно разного мяса, но вкуснее всего будет из свинины. Для того, чтобы котлеты из этого мяса были сочными, добавьте в фарш сало и батон. 

Сочные домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с луком, салом и батоном. 

Рецепт котлет
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Совет: чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш сало и батон!

Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными

Ингредиенты:

  • 700 г свинины
  • 150 г лука (перебить блендером или натереть на терке)
  • 100 г хлеба + 200 г воды
  • 50 г сливочного масла
  • 160 г молотого сала с чесноком 
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Батон залейте водой. 

Батон для приготовления котлет

2. В фарш добавьте лук, батон, специи, сало с чесноком и перемешайте. Хорошо отбейте фарш, накройте пленкой и оставьте на несколько минут. 

Фарш с салом

3. Руками сформируйте котлеты, обжарьте под крышкой.

Как правильно готовить котлеты

4. Добавьте масло, влейте немного воды и тушите под крышкой.

Готовые котлеты

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