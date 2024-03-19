Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент
Домашние котлеты можно готовить з абсолютно разного мяса, но вкуснее всего будет из свинины. Для того, чтобы котлеты из этого мяса были сочными, добавьте в фарш сало и батон.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с луком, салом и батоном.
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Совет: чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш сало и батон!
Ингредиенты:
- 700 г свинины
- 150 г лука (перебить блендером или натереть на терке)
- 100 г хлеба + 200 г воды
- 50 г сливочного масла
- 160 г молотого сала с чесноком
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Батон залейте водой.
2. В фарш добавьте лук, батон, специи, сало с чесноком и перемешайте. Хорошо отбейте фарш, накройте пленкой и оставьте на несколько минут.
3. Руками сформируйте котлеты, обжарьте под крышкой.
4. Добавьте масло, влейте немного воды и тушите под крышкой.
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