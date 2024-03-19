Домашние котлеты можно готовить з абсолютно разного мяса, но вкуснее всего будет из свинины. Для того, чтобы котлеты из этого мяса были сочными, добавьте в фарш сало и батон.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет с луком, салом и батоном.

Видео дня

Совет: чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш сало и батон!

Ингредиенты:

700 г свинины

150 г лука (перебить блендером или натереть на терке)

100 г хлеба + 200 г воды

50 г сливочного масла

160 г молотого сала с чесноком

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Батон залейте водой.

2. В фарш добавьте лук, батон, специи, сало с чесноком и перемешайте. Хорошо отбейте фарш, накройте пленкой и оставьте на несколько минут.

3. Руками сформируйте котлеты, обжарьте под крышкой.

4. Добавьте масло, влейте немного воды и тушите под крышкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: