Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Домашние котлеты можно готовить не только из мяса, но еще очень вкусные будут из рыбы, риса, крабовых палочек, гречки. Для того, чтоы они были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш сырые овощи.

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Как вкусно приготовить котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных и простых в приготовлении котлет с картофелем. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт
  • картофель – 1 шт
  • яйцо – 1
  • соль, перец
  • панировочные сухари – 2 ст. л

Овощи:

  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • перец болгарский – 1 шт
  • помидоры – 2 шт
  • соль, перец
  • томатная паста – 1 ст.л

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте тертый лук, тертый картофель, яйцо, соль, перец, панировочные сухари, тщательно перемешайте. 

Фарш для котлет

2. Сформируйте котлеты и обжарьте до готовности с обеих сторон.

Приготовление котлет

3. Зажарка: обжарьте лук, морковь и болгарский перец, добавьте помидоры, соль, перец, томатную пасту.

Зажарка для котлет

4. На дно формы выложите овощи, сверху котлеты и запекайте 10 минут. 

Готовые котлеты

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