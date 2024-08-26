Домашние котлеты можно готовить не только из мяса, но еще очень вкусные будут из рыбы, риса, крабовых палочек, гречки. Для того, чтоы они были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш сырые овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных и простых в приготовлении котлет с картофелем.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт

картофель – 1 шт

яйцо – 1

соль, перец

панировочные сухари – 2 ст. л

Овощи:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

перец болгарский – 1 шт

помидоры – 2 шт

соль, перец

томатная паста – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте тертый лук, тертый картофель, яйцо, соль, перец, панировочные сухари, тщательно перемешайте.

2. Сформируйте котлеты и обжарьте до готовности с обеих сторон.

3. Зажарка: обжарьте лук, морковь и болгарский перец, добавьте помидоры, соль, перец, томатную пасту.

4. На дно формы выложите овощи, сверху котлеты и запекайте 10 минут.

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