Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент
Домашние котлеты можно готовить не только из мяса, но еще очень вкусные будут из рыбы, риса, крабовых палочек, гречки. Для того, чтоы они были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш сырые овощи.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных и простых в приготовлении котлет с картофелем.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт
- картофель – 1 шт
- яйцо – 1
- соль, перец
- панировочные сухари – 2 ст. л
Овощи:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- перец болгарский – 1 шт
- помидоры – 2 шт
- соль, перец
- томатная паста – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте тертый лук, тертый картофель, яйцо, соль, перец, панировочные сухари, тщательно перемешайте.
2. Сформируйте котлеты и обжарьте до готовности с обеих сторон.
3. Зажарка: обжарьте лук, морковь и болгарский перец, добавьте помидоры, соль, перец, томатную пасту.
4. На дно формы выложите овощи, сверху котлеты и запекайте 10 минут.
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