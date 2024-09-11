Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: делимся рецептом

Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и мягкими, кулинары советуют добавить в основу тертые сырые овощи, а также сыр, сливочное масло.

Видео дня
Что добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, в фарш для которых нужно добавить тертый твердый сыр.

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 600 г. фарша из филе курицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 20 г. мягкого сливочного масла
  • 60 г твердого сыра
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, сыр натрите на терке и перемешайте. 

Фарш для котлет

2. На сковороду добавляем растительное масло и хорошо разогрейте.

Сколько жарить котлеты

3. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и жарьте на низком огне.

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты