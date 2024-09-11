Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и мягкими, кулинары советуют добавить в основу тертые сырые овощи, а также сыр, сливочное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, в фарш для которых нужно добавить тертый твердый сыр.

Ингредиенты:

600 г. фарша из филе курицы

2 зубчика чеснока

1 лук

1 морковь

20 г. мягкого сливочного масла

60 г твердого сыра

2 ст.л. панировочных сухарей

соль, перец

Способ приготовления:

1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, сыр натрите на терке и перемешайте.

2. На сковороду добавляем растительное масло и хорошо разогрейте.

3. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и жарьте на низком огне.

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