Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: делимся рецептом
Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и мягкими, кулинары советуют добавить в основу тертые сырые овощи, а также сыр, сливочное масло.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, в фарш для которых нужно добавить тертый твердый сыр.
Ингредиенты:
- 600 г. фарша из филе курицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 лук
- 1 морковь
- 20 г. мягкого сливочного масла
- 60 г твердого сыра
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, сыр натрите на терке и перемешайте.
2. На сковороду добавляем растительное масло и хорошо разогрейте.
3. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и жарьте на низком огне.
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