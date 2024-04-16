Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: делимся секретом и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: делимся секретом и рецептом

Домашние котлеты можно готовить из разного мяса, но вкуснее всего будет из куриного мяса. Чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить свежие овощи и сыр. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом куриных котлет, с сыром и сырой морковью, с чесноком и луком. 

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 600 г. фарша из филе курицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 лук 
  • 1 морковь
  • 20 г. мягкого сливочного масла
  • 60 г твердого сыра
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  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке.

Овощи для фарша

2. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а сыр натрите на терке. 

Готовый фарш

3. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. 

Фарш для котлет

Пожарьте котлеты!

Готовые котлеты

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