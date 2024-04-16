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Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: делимся секретом и рецептом
Домашние котлеты можно готовить из разного мяса, но вкуснее всего будет из куриного мяса. Чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить свежие овощи и сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом куриных котлет, с сыром и сырой морковью, с чесноком и луком.
Ингредиенты:
- 600 г. фарша из филе курицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 лук
- 1 морковь
- 20 г. мягкого сливочного масла
- 60 г твердого сыра
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке.
2. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а сыр натрите на терке.
3. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
Пожарьте котлеты!
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