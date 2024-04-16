Домашние котлеты можно готовить из разного мяса, но вкуснее всего будет из куриного мяса. Чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить свежие овощи и сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом куриных котлет, с сыром и сырой морковью, с чесноком и луком.

Ингредиенты:

600 г. фарша из филе курицы

2 зубчика чеснока

1 лук

1 морковь

20 г. мягкого сливочного масла

60 г твердого сыра

Видео дня

2 ст. л. панировочных сухарей

соль, перец

Способ приготовления:

1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке.

2. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а сыр натрите на терке.

3. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции.

Пожарьте котлеты!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: