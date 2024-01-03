Если вы до сих пор добавляете в фарш на котлеты размоченный хлеб – это неудивительно, что изделия получаются забитыми и сухими. Гораздо лучше положить в мясо немного манки, а также майонез или сметану. Котлеты получатся сочными и пышными.

Идея приготовления нежных мясных котлет со сметаной и манкой опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Можно запечь в духовке, пожарить на сковороде или в аэрогриле.

Ингредиенты:

800 г филе бедра без кости

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специи: перец, копченая паприка, приправа для курицы

0,5 ч. л. соли

1 яйцо

70 г моркови (натереть)

50 г масла (мягкого)

2 ст. л. сметаны/майонеза

1 лук (обжарить)

2 ст. л. манки (или панировочных сухарей)

Способ приготовления:

1. Мясо перемолоть в фарш.

2. Добавить все ингредиенты.

3. Перемешать и немного отбить.

4. Поставить в холодильник на 20–30 минут.

5. Сформировать котлеты.

6. Обвалять в сухарях или обжарить на сковороде, или запечь в мультипечке.

7. Подавать с любимым гарниром.

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