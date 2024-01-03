Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

Если вы до сих пор добавляете в фарш на котлеты размоченный хлеб – это неудивительно, что изделия получаются забитыми и сухими. Гораздо лучше положить в мясо немного манки, а также майонез или сметану. Котлеты получатся сочными и пышными.

Идея приготовления нежных мясных котлет со сметаной и манкой опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Можно запечь в духовке, пожарить на сковороде или в аэрогриле.

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

Ингредиенты:

  • 800 г филе бедра без кости
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  • специи: перец, копченая паприка, приправа для курицы
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 яйцо
  • 70 г моркови (натереть)
  • 50 г масла (мягкого)
  • 2 ст. л. сметаны/майонеза
  • 1 лук (обжарить)
  • 2 ст. л. манки (или панировочных сухарей)

Способ приготовления:

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

1. Мясо перемолоть в фарш.

2. Добавить все ингредиенты.

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

3. Перемешать и немного отбить.

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

4. Поставить в холодильник на 20–30 минут.

5. Сформировать котлеты.

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

6. Обвалять в сухарях или обжарить на сковороде, или запечь в мультипечке.

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

7. Подавать с любимым гарниром.

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

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