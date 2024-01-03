Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба, чтобы они были сочными: идеальный рецепт
Если вы до сих пор добавляете в фарш на котлеты размоченный хлеб – это неудивительно, что изделия получаются забитыми и сухими. Гораздо лучше положить в мясо немного манки, а также майонез или сметану. Котлеты получатся сочными и пышными.
Идея приготовления нежных мясных котлет со сметаной и манкой опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Можно запечь в духовке, пожарить на сковороде или в аэрогриле.
Ингредиенты:
- 800 г филе бедра без кости
- специи: перец, копченая паприка, приправа для курицы
- 0,5 ч. л. соли
- 1 яйцо
- 70 г моркови (натереть)
- 50 г масла (мягкого)
- 2 ст. л. сметаны/майонеза
- 1 лук (обжарить)
- 2 ст. л. манки (или панировочных сухарей)
Способ приготовления:
1. Мясо перемолоть в фарш.
2. Добавить все ингредиенты.
3. Перемешать и немного отбить.
4. Поставить в холодильник на 20–30 минут.
5. Сформировать котлеты.
6. Обвалять в сухарях или обжарить на сковороде, или запечь в мультипечке.
7. Подавать с любимым гарниром.
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