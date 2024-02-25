Чтобы приготовить котлеты из индейки, не нужно прилагать больших усилий. Зато нужно постараться, чтобы эти котлеты не получились сухими.

Но при наличии определенных знаний даже самый обычный вкус блюда можно сделать более насыщенным. Для этого нужен только один ингредиент. Именно о нем в своем Instagram рассказала фудблогер с ником karinafisenkova.

Ингредиенты

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Индюшиный фарш – 0,5 кг

Яйцо – 1 шт.

Моцарелла – 1 шарик

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Фарш из индейки выкладываем в глубокую емкость. Кстати, фарш можно сделать самостоятельно, и именно из той части индейки, которая вам больше нравится.

2. Добавляем в фарш яйцо, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

3. Шарик моцареллы натираем на терке и добавляем в фарш. Перемешиваем до однородности.

4. Руки смачиваем в воде и формируем котлеты.

5. Выкладываем котлеты на сковороду с разогретым маслом.

6. Обжариваем на небольшом огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

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