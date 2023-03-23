Кабачки не нуждаются в длительной термической обработке, поэтому из них очень удобно готовить разные быстрые и бюджетные блюда. И одной из таких есть оладьи. Если подать их с вкусным соусом – получится достаточно сытно. Но для того, чтобы текстура была пышной, в тесто нужно добавить один особый ингредиент.

Идея приготовления пышных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram. Тесто для блюда нужно сделать на кефире.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

яйца – 4 шт.

мука – 300 г

кефир – 300 мл.

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манка – 4 ст. л.

масло – 1 ст. л + для жарки

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть, посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы сок пустили.

2. Отлично отжать и добавить все остальные ингредиенты.

3. Отлично перемешать массу.

4. Обжарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до готовности.

5. Подавать с соусом: сметана+зелень+чеснок

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