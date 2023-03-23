Что добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были пышными: простой ингредиент
Кабачки не нуждаются в длительной термической обработке, поэтому из них очень удобно готовить разные быстрые и бюджетные блюда. И одной из таких есть оладьи. Если подать их с вкусным соусом – получится достаточно сытно. Но для того, чтобы текстура была пышной, в тесто нужно добавить один особый ингредиент.
Идея приготовления пышных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram. Тесто для блюда нужно сделать на кефире.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 300 г
- кефир – 300 мл.
- манка – 4 ст. л.
- масло – 1 ст. л + для жарки
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть, посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы сок пустили.
2. Отлично отжать и добавить все остальные ингредиенты.
3. Отлично перемешать массу.
4. Обжарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до готовности.
5. Подавать с соусом: сметана+зелень+чеснок
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