Что добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были пышными: простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были пышными: простой ингредиент

Кабачки не нуждаются в длительной термической обработке, поэтому из них очень удобно готовить разные быстрые и бюджетные блюда. И одной из таких есть оладьи. Если подать их с вкусным соусом – получится достаточно сытно. Но для того, чтобы текстура была пышной, в тесто нужно добавить один особый ингредиент.

Идея приготовления пышных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram. Тесто для блюда нужно сделать на кефире.

Что добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были пышными: простой ингредиент

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г
  • яйца – 4 шт.
  • мука – 300 г
  • кефир – 300 мл.
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  • манка – 4 ст. л.
  • масло – 1 ст. л + для жарки
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

 

1. Кабачки натереть, посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы сок пустили.

Что добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были пышными: простой ингредиент

2. Отлично отжать и добавить все остальные ингредиенты.

Что добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были пышными: простой ингредиент

3. Отлично перемешать массу.

Что добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были пышными: простой ингредиент

4. Обжарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до готовности.

 

5. Подавать с соусом: сметана+зелень+чеснок

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