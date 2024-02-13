Домашние котлеты можно готовить из разного мяса, а чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу жареный лук, сливочное масло, свежие овощи.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных котлет с чесноком, сливочным маслом, молоком и специями.

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Ингредиенты:

Фарш свиной – 1 кг

Лук – 2 шт.

Чеснок – 5-6 зуб.

Яйца – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Хлеб – 5-6 ломтиков

Молоко (на хлеб) – 1/2 стакана

Специи к фаршу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хлеб залейте молоком.

2. В блендер переложите лук с чесноком, добавьте яйцо, хлеб, перебейте.

3. Добавьте в смесь фарш, специи, перемешайте.

4. Сформируйте руками котлеты, выложите на пергамент, смазанный маслом, и выпекайте.

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