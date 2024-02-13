Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными: это не лук и не сырые овощи

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Рецепт котлет

Домашние котлеты можно готовить из разного мяса, а чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу жареный лук, сливочное масло, свежие овощи.

Как приготовить вкусные котлеты

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных котлет с чесноком, сливочным маслом, молоком и специями.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 1 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 5-6 зуб.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Хлеб – 5-6 ломтиков
  • Молоко (на хлеб) – 1/2 стакана
  • Специи к фаршу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хлеб залейте молоком.

Хлеб с молоком

2. В блендер переложите лук с чесноком, добавьте яйцо, хлеб, перебейте.

Фарш с луком

3. Добавьте в смесь фарш, специи, перемешайте.

Основа для котлет

4. Сформируйте руками котлеты, выложите на пергамент, смазанный маслом, и выпекайте.

Готовые котлеты

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