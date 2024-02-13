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Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными: это не лук и не сырые овощи
Домашние котлеты можно готовить из разного мяса, а чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу жареный лук, сливочное масло, свежие овощи.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных котлет с чесноком, сливочным маслом, молоком и специями.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 5-6 зуб.
- Яйца – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Хлеб – 5-6 ломтиков
- Молоко (на хлеб) – 1/2 стакана
- Специи к фаршу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хлеб залейте молоком.
2. В блендер переложите лук с чесноком, добавьте яйцо, хлеб, перебейте.
3. Добавьте в смесь фарш, специи, перемешайте.
4. Сформируйте руками котлеты, выложите на пергамент, смазанный маслом, и выпекайте.
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