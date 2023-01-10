Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными, но держали форму: простой рецепт
Котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которе можно готовить из разного мяса, даже из овощей и бобовых. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш лук, а еще можно их готовить с начинкой, например, грибной.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет с грибной начинкой, которые получатся сочными и мягкими.
Ингредиенты:
- Филе – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Хлеб – 5 ломтиков
- Яйцо – 1 шт.
- Грибы – 600 г
- Соль, перец, приправа для котлет
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лук почистите, порежьте мелко. Грибы порежьте слайсами и вместе обжарьте до золотистости. Посолите, поперчите.
2. Филе перебейте в блендере до однородности, лук также перебейте до однородности.
3. Хлебную мякоть замочите в молоке, отожмите и добавьте в фарш. Туда же добавьте лук, яйцо и специи, хорошо перемешайте.
4. Руками сформируйте котлеты, выложите во внутрь готовую грибную начинку.
5. Обжарьте котлеты на масле до золотистости.
6. Готовые котлеты выложите в кастрюлю, добавьте воды или бульон и тушите 3-5 минут.
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