Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными, но держали форму: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние котлеты

Котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которе можно готовить из разного мяса, даже из овощей и бобовых. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш лук, а еще можно их готовить с начинкой, например, грибной.

Домашние котлеты

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет с грибной начинкой, которые получатся сочными и мягкими. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Филе – 3 шт. 
  • Лук – 2 шт. 
  • Хлеб – 5 ломтиков
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Грибы – 600 г
  • Соль, перец, приправа для котлет
  • Масло для жарки 

Способ приготовления:

1. Лук почистите, порежьте мелко. Грибы порежьте слайсами и вместе обжарьте до золотистости. Посолите, поперчите. 

Из чего приготовить сочные котлеты

2. Филе перебейте в блендере до однородности, лук также перебейте до однородности. 

Фарш для котлет

3. Хлебную мякоть замочите в молоке, отожмите и добавьте в фарш. Туда же добавьте лук, яйцо и специи, хорошо перемешайте. 

4. Руками сформируйте котлеты, выложите во внутрь готовую грибную начинку. 

Котлеты с начинкой

5. Обжарьте котлеты на масле до золотистости. 

Сколько жарить котлеты

6. Готовые котлеты выложите в кастрюлю, добавьте воды или бульон и тушите 3-5 минут. 

Готовые котлеты

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