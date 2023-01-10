Котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которе можно готовить из разного мяса, даже из овощей и бобовых. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш лук, а еще можно их готовить с начинкой, например, грибной.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет с грибной начинкой, которые получатся сочными и мягкими.

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Ингредиенты:

Филе – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Хлеб – 5 ломтиков

Яйцо – 1 шт.

Грибы – 600 г

Соль, перец, приправа для котлет

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лук почистите, порежьте мелко. Грибы порежьте слайсами и вместе обжарьте до золотистости. Посолите, поперчите.

2. Филе перебейте в блендере до однородности, лук также перебейте до однородности.

3. Хлебную мякоть замочите в молоке, отожмите и добавьте в фарш. Туда же добавьте лук, яйцо и специи, хорошо перемешайте.

4. Руками сформируйте котлеты, выложите во внутрь готовую грибную начинку.

5. Обжарьте котлеты на масле до золотистости.

6. Готовые котлеты выложите в кастрюлю, добавьте воды или бульон и тушите 3-5 минут.

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