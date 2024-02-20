Котлеты из куриного филе – это не только вкусное, но и диетическое блюдо. Но, как правило, котлеты из такого мяса получаются достаточно сухими. Для того чтобы этого не произошло, нужно добавить несколько простых ингредиентов.

Какие ингредиенты следует добавить, чтобы котлеты не были сухими, знает фудблогер с ником alinka_cookinggg. В Instagram она рассказала, как сделать куриные котлеты действительно сочными.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 кг

Сало – 300 гр

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Лук – 3 шт

Сливки 10% – 100 мл

Соль

Черный перец

Масло

Способ приготовления

1. Куриное филе, лук и сало отправляем в мясорубку и прокручиваем на мелкой сетке.

2. Добавляем в фарш соль, перец и сливки. Хорошо перемешиваем.

3. Формируем котлеты. Фарш должен получиться достаточно жидкий.

4. На сковородку наливаем немного растительного масла и обжариваем котлеты с обеих сторон до образования золотой корочки.

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