Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
93
Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

Печеночные котлеты отлично сочетаются с картофельным пюре или гречкой. Их можно есть прямо на хлебе. В массу для жарки стоит добавить немного мясного фарша – получится очень сытно.

Идея приготовления вкусных печеночно-мясных котлет опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Чтобы масса хорошо держала форму – добавьте манку.

Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

Ингредиенты:

  • печень – 600 г
  • фарш – 400 г
  • лук – 1 шт.
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  • яйца – 2 шт.
  • манка – 3 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

1. Измельчить печень.

2. Добавить измельченный лук.

Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

3. Добавить яйца.

4. Посолить и поперчить.

Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

5. Перемешать и всыпать манку.

6. Снова перемешать.

Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

7. Жарить на среднем огне до готовности.

Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно

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