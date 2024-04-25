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Что добавить в котлеты из печени для лучшего вкуса: получится очень сытно
Печеночные котлеты отлично сочетаются с картофельным пюре или гречкой. Их можно есть прямо на хлебе. В массу для жарки стоит добавить немного мясного фарша – получится очень сытно.
Идея приготовления вкусных печеночно-мясных котлет опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Чтобы масса хорошо держала форму – добавьте манку.
Ингредиенты:
- печень – 600 г
- фарш – 400 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- манка – 3 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Измельчить печень.
2. Добавить измельченный лук.
3. Добавить яйца.
4. Посолить и поперчить.
5. Перемешать и всыпать манку.
6. Снова перемешать.
7. Жарить на среднем огне до готовности.
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