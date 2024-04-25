Печеночные котлеты отлично сочетаются с картофельным пюре или гречкой. Их можно есть прямо на хлебе. В массу для жарки стоит добавить немного мясного фарша – получится очень сытно.

Идея приготовления вкусных печеночно-мясных котлет опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Чтобы масса хорошо держала форму – добавьте манку.

Ингредиенты:

печень – 600 г

фарш – 400 г

лук – 1 шт.

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яйца – 2 шт.

манка – 3 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Измельчить печень.

2. Добавить измельченный лук.

3. Добавить яйца.

4. Посолить и поперчить.

5. Перемешать и всыпать манку.

6. Снова перемешать.

7. Жарить на среднем огне до готовности.

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