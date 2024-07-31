Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

Если готовить котлеты из куриного филе – они могут получиться сухими, потому что мясо достаточно диетическое. Но все может исправить один обычный ингредиент. Обязательно добавьте его в фарш, чтобы получить удачное блюдо.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. В жарочную массу нужно добавить кабачок.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 маленькое
  • кабачок – 1/2 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2-3 ст.л.
  • сыр твердый – 80 г
  • соль, перец, копченая паприка
  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

1. Филе порезать маленьким кубиком.

2. Добавить мелко нарезанный помидор.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

3. Затем натертый на мелкой терке и отжатый кабачок, яйцо, мука, сыр, специи и зелень.

4. Всё хорошо перемешать.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

5. Выложить на разогретую сковороду по столовой ложке.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

6. Жарим на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед

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