Если готовить котлеты из куриного филе – они могут получиться сухими, потому что мясо достаточно диетическое. Но все может исправить один обычный ингредиент. Обязательно добавьте его в фарш, чтобы получить удачное блюдо.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. В жарочную массу нужно добавить кабачок.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 маленькое

кабачок – 1/2 шт.

помидор – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

сыр твердый – 80 г

соль, перец, копченая паприка

укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порезать маленьким кубиком.

2. Добавить мелко нарезанный помидор.

3. Затем натертый на мелкой терке и отжатый кабачок, яйцо, мука, сыр, специи и зелень.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Выложить на разогретую сковороду по столовой ложке.

6. Жарим на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

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