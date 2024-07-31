Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: обязательно приготовьте на обед
Если готовить котлеты из куриного филе – они могут получиться сухими, потому что мясо достаточно диетическое. Но все может исправить один обычный ингредиент. Обязательно добавьте его в фарш, чтобы получить удачное блюдо.
Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. В жарочную массу нужно добавить кабачок.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 маленькое
- кабачок – 1/2 шт.
- помидор – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
- сыр твердый – 80 г
- соль, перец, копченая паприка
- укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порезать маленьким кубиком.
2. Добавить мелко нарезанный помидор.
3. Затем натертый на мелкой терке и отжатый кабачок, яйцо, мука, сыр, специи и зелень.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Выложить на разогретую сковороду по столовой ложке.
6. Жарим на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.
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