Котлеты можно готовить из любого мяса, и даже из рыбы, чечевицы, овощей, риса, печени. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в основу кабачок, сырую морковь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных рубленных котлет, с кабачком и сыром.

Ингредиенты:

куриное филе

2 яйца

150 г сыра

1 кабачок

1 луковица

2 ложки муки

1 ст. л майонеза

кукуруза

Способ приготовления:

1. Порежьте филе кубиком, натрите кабачок и сыр, добавьте яйца, муку, майонез, кукурузу, перемешайте.

2. Разогрейте сковороду, выложите основу ложкой, пожарьте котлеты с двух сторон до золотистости.

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