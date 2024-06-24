Что добавить в куриные котлеты, чтобы они держали форму: всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние котлеты из филе

Котлеты можно готовить из любого мяса, и даже из рыбы, чечевицы, овощей, риса, печени. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в основу кабачок, сырую морковь.

Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных рубленных котлет, с кабачком и сыром.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • 2 яйца
  • 150 г сыра
  • 1 кабачок
  • 1 луковица
  • 2 ложки муки
  • 1 ст. л майонеза
  • кукуруза

Способ приготовления:

1. Порежьте филе кубиком, натрите кабачок и сыр, добавьте яйца, муку, майонез, кукурузу, перемешайте.

Основа для котлет

2. Разогрейте сковороду, выложите основу ложкой, пожарьте котлеты с двух сторон до золотистости.

Вкусные котлеты

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