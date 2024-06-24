Что добавить в куриные котлеты, чтобы они держали форму: всего два ингредиента
Котлеты можно готовить из любого мяса, и даже из рыбы, чечевицы, овощей, риса, печени. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в основу кабачок, сырую морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных рубленных котлет, с кабачком и сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе
- 2 яйца
- 150 г сыра
- 1 кабачок
- 1 луковица
- 2 ложки муки
- 1 ст. л майонеза
- кукуруза
Способ приготовления:
1. Порежьте филе кубиком, натрите кабачок и сыр, добавьте яйца, муку, майонез, кукурузу, перемешайте.
2. Разогрейте сковороду, выложите основу ложкой, пожарьте котлеты с двух сторон до золотистости.
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