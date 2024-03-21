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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они держали идеальную форму и были сочными: понадобится всего два ингредиента
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных и салатов. Для того, чтобы такие котлеты держали форму и были сочными, кулинары советуют добавить в фарш сало и сливки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных куриных котлет со сливками и салом.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 кг
- Сало – 300 г
- Лук – 3 шт.
- Сливки 10% – 100 мл
- Соль, черный перец по вкусу
- Масло
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, сало и лук. Пропустите через мясорубку.
2. Туда же добавьте сливки, специи и перемешайте.
3. Сформируйте котлеты и обжарьте.
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