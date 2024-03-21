Что добавить в куриные котлеты, чтобы они держали идеальную форму и были сочными: понадобится всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние котлеты из филе

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных и салатов. Для того, чтобы такие котлеты держали форму и были сочными, кулинары советуют добавить в фарш сало и сливки. 

Что добавить в фарш для идеальных котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных куриных котлет со сливками и салом. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 кг
  • Сало – 300 г
  • Лук – 3 шт. 
  • Сливки 10% – 100 мл
  • Соль, черный перец по вкусу
  • Масло

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, сало и лук. Пропустите через мясорубку.

Основа для котлет

2. Туда же добавьте сливки, специи и перемешайте.

Готовый фарш

3. Сформируйте котлеты и обжарьте.

Готовые жареные котлеты

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