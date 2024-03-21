Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных и салатов. Для того, чтобы такие котлеты держали форму и были сочными, кулинары советуют добавить в фарш сало и сливки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных куриных котлет со сливками и салом.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 1 кг

Сало – 300 г

Лук – 3 шт.

Сливки 10% – 100 мл

Соль, черный перец по вкусу

Масло

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, сало и лук. Пропустите через мясорубку.

2. Туда же добавьте сливки, специи и перемешайте.

3. Сформируйте котлеты и обжарьте.

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