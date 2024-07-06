Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными

Куриные котлеты из фарша можно делать сочными. Для этого добавьте в жареную массу твердый сыр, а также брокколи. Сверху изделия получатся очень золотистыми.

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Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи и твердым сыром опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Жарить на обычном масле.

Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 500 г.
  • брокколи – 150 г
  • морковь – 50 г
  • сыр твердый – 50 г
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • перец, паприка, сушеный чеснок, соль – по вкусу
  • масло для жарки – 5 г

Способ приготовления:

Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными

1. Брокколи отварить.

2. Сбить в блендере.

Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными

3. Сырую морковь и сыр измельчить на терке.

4. Смешать фарш, брокколи, морковь, яйца и специи.

Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными

5. Перемешать, сформовать котлеты.

Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными

6. Жарить на капле растительного масла.

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