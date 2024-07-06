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Что добавить в куриный фарш на котлеты: будут мягкими и сочными
Куриные котлеты из фарша можно делать сочными. Для этого добавьте в жареную массу твердый сыр, а также брокколи. Сверху изделия получатся очень золотистыми.
Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи и твердым сыром опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Жарить на обычном масле.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 500 г.
- брокколи – 150 г
- морковь – 50 г
- сыр твердый – 50 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- перец, паприка, сушеный чеснок, соль – по вкусу
- масло для жарки – 5 г
Способ приготовления:
1. Брокколи отварить.
2. Сбить в блендере.
3. Сырую морковь и сыр измельчить на терке.
4. Смешать фарш, брокколи, морковь, яйца и специи.
5. Перемешать, сформовать котлеты.
6. Жарить на капле растительного масла.
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