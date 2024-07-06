Куриные котлеты из фарша можно делать сочными. Для этого добавьте в жареную массу твердый сыр, а также брокколи. Сверху изделия получатся очень золотистыми.

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Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи и твердым сыром опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Жарить на обычном масле.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 500 г.

брокколи – 150 г

морковь – 50 г

сыр твердый – 50 г

яйцо куриное – 1 шт.

перец, паприка, сушеный чеснок, соль – по вкусу

масло для жарки – 5 г

Способ приготовления:

1. Брокколи отварить.

2. Сбить в блендере.

3. Сырую морковь и сыр измельчить на терке.

4. Смешать фарш, брокколи, морковь, яйца и специи.

5. Перемешать, сформовать котлеты.

6. Жарить на капле растительного масла.

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