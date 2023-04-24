Что добавить в начинку, чтобы пельмени были сочные: всего один ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Что добавить в начинку, чтобы пельмени были сочные: всего один ингредиент

Залогом вкусных и сочных пельменей, которые не развариваются и не склеиваются во время варки, являются тесто и начинка.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной начинки для пельменей. Для того чтобы она была особенно сочной, в фарш советуют добавить совсем немного бульона.

Рецепт сочных пельменей

Ингредиенты:

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  • фарш – 500 г
  • специи: перец, паприка, соль
  • лук тертый – 1 большая головка
  • чеснок – 6 зубчиков
  • куриный бульон – 100 мл

Способ приготовления:

1. В фарш добавить специи, выжать через пресс чеснок и лук. Тщательно перемешать все руками.

Сочная начинка для пельменей

2. Добавить куриный бульон, перемешать. Начинка готова!

Ранее фудблогер также поделилась рецептом удачного теста на пельмени, которое не разваривается в процессе варки.

Рецепт теста на пельмени

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • мука – 600 г
  • вода – 300 мл
  • соль

Способ приготовления:

1. Яйцо с солью перемешать венчиком.

Тесто на пельмени

2. Добавить муку и воду. Перемешивать тесто сначала деревянной ложкой или лопаткой, затем продолжить месить руками, чтобы было эластично. Тесто готово!

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