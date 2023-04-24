Что добавить в начинку, чтобы пельмени были сочные: всего один ингредиент
Залогом вкусных и сочных пельменей, которые не развариваются и не склеиваются во время варки, являются тесто и начинка.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной начинки для пельменей. Для того чтобы она была особенно сочной, в фарш советуют добавить совсем немного бульона.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- специи: перец, паприка, соль
- лук тертый – 1 большая головка
- чеснок – 6 зубчиков
- куриный бульон – 100 мл
Способ приготовления:
1. В фарш добавить специи, выжать через пресс чеснок и лук. Тщательно перемешать все руками.
2. Добавить куриный бульон, перемешать. Начинка готова!
Ранее фудблогер также поделилась рецептом удачного теста на пельмени, которое не разваривается в процессе варки.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- мука – 600 г
- вода – 300 мл
- соль
Способ приготовления:
1. Яйцо с солью перемешать венчиком.
2. Добавить муку и воду. Перемешивать тесто сначала деревянной ложкой или лопаткой, затем продолжить месить руками, чтобы было эластично. Тесто готово!
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