Залогом вкусных и сочных пельменей, которые не развариваются и не склеиваются во время варки, являются тесто и начинка.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной начинки для пельменей. Для того чтобы она была особенно сочной, в фарш советуют добавить совсем немного бульона.

Ингредиенты:

Видео дня

фарш – 500 г

специи: перец, паприка, соль

лук тертый – 1 большая головка

чеснок – 6 зубчиков

куриный бульон – 100 мл

Способ приготовления:

1. В фарш добавить специи, выжать через пресс чеснок и лук. Тщательно перемешать все руками.

2. Добавить куриный бульон, перемешать. Начинка готова!

Ранее фудблогер также поделилась рецептом удачного теста на пельмени, которое не разваривается в процессе варки.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

мука – 600 г

вода – 300 мл

соль

Способ приготовления:

1. Яйцо с солью перемешать венчиком.

2. Добавить муку и воду. Перемешивать тесто сначала деревянной ложкой или лопаткой, затем продолжить месить руками, чтобы было эластично. Тесто готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: