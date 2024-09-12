Что добавить в сырники, чтобы они не распадались: делимся секретами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные сырники

Очень часто сырники получаются сырыми внутри и распадаются. Чтобы они держали форму, добавьте в основу рисовую муку или кокосовую стружку.

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Вкусные сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников с рисовой мукой, которые не будут распадаться. 

Рецепт сырников

Ингредиенты: 

  • 200 г сыра в брикете
  • 1 желток
  • 2 ст.л. рисовой муки (это главный секрет)
  • 1 ст.л. сахара или сахарозаменителя
  • 0.5 ванильного сахара

Способ приготовления: 

1. В сыр добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте. 

Творог с желтком

2. Влажными руками сформируйте сырники, немного обваляйте в рисовой муке.

Приготовление сырников

3. На сковороду добавьте небольшое количество масла и хорошо разогрейте, сделайте огонь до среднего и жарьте сырники до золотой корочки с двух сторон.

Готовые сырники

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