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Что добавить в сырники, чтобы они не распадались: делимся секретами и рецептом
Очень часто сырники получаются сырыми внутри и распадаются. Чтобы они держали форму, добавьте в основу рисовую муку или кокосовую стружку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников с рисовой мукой, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- 200 г сыра в брикете
- 1 желток
- 2 ст.л. рисовой муки (это главный секрет)
- 1 ст.л. сахара или сахарозаменителя
- 0.5 ванильного сахара
Способ приготовления:
1. В сыр добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте.
2. Влажными руками сформируйте сырники, немного обваляйте в рисовой муке.
3. На сковороду добавьте небольшое количество масла и хорошо разогрейте, сделайте огонь до среднего и жарьте сырники до золотой корочки с двух сторон.
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