Очень часто сырники получаются сырыми внутри и распадаются. Чтобы они держали форму, добавьте в основу рисовую муку или кокосовую стружку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников с рисовой мукой, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

200 г сыра в брикете

1 желток

2 ст.л. рисовой муки (это главный секрет)

1 ст.л. сахара или сахарозаменителя

0.5 ванильного сахара

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте.

2. Влажными руками сформируйте сырники, немного обваляйте в рисовой муке.

3. На сковороду добавьте небольшое количество масла и хорошо разогрейте, сделайте огонь до среднего и жарьте сырники до золотой корочки с двух сторон.

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