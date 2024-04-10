Что добавить в сырники, чтобы они не распадались и держали форму: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в сырники, чтобы они не распадались и держали форму: всего один ингредиент

Домашние сырники – одно из самых простых и вкусных блюд из творога. Но, очень часто они не держат форму и разваливаются. Чтобы этого не происходило, их лучше всего готовить с кокосовой стружкой.

Кокосовая стружка для сырников

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных кокосовых сырников, которые готовятся без муки и в духовке. 

Рецепт сырников
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Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт. 
  • сыр кисломолочный 5-9% – 500 г
  • сахар или сахарозаменитель – 20 г
  • манная крупа – 50 г
  • кокосовая стружка – 60 г
  • оливковое масло – 5 мл

Способ приготовления: 

1. Взбейте миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены.

Яйца с сахаром

2,. После этого нужно добавить творог и несколько капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь.

Приготовление теста

3. Затем добавьте манную крупу и кокосовую стружку и продолжайте взбивать.

Основа для сырников

4. После этого можно начинать формировать сырники, переложите их на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 160 С духовку, если готовите замороженные сырники – разогревайте духовку до 180 С.

Нежнейшие сырники без муки

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