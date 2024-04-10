Домашние сырники – одно из самых простых и вкусных блюд из творога. Но, очень часто они не держат форму и разваливаются. Чтобы этого не происходило, их лучше всего готовить с кокосовой стружкой.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных кокосовых сырников, которые готовятся без муки и в духовке.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сыр кисломолочный 5-9% – 500 г

сахар или сахарозаменитель – 20 г

манная крупа – 50 г

кокосовая стружка – 60 г

оливковое масло – 5 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены.

2,. После этого нужно добавить творог и несколько капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь.

3. Затем добавьте манную крупу и кокосовую стружку и продолжайте взбивать.

4. После этого можно начинать формировать сырники, переложите их на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 160 С духовку, если готовите замороженные сырники – разогревайте духовку до 180 С.

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