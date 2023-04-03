Часто тесто для сырников получаются слишком жидким. Все это именно из-за сахара – он просто размягчает массу. Поэтому, если вы любите довольно сладкие изделия, этот ингредиент стоит заменить.

Идея приготовления сырников без сахара, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником naidonova_bakery в Instagram. По этой технологии в массу для сырников вместо сахара нужно добавить сахарную пудру.

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Ингредиенты:

500 г сыра

1 яйцо

30 г пудры

30 г манки

30 г ореховой муки (просто любой орех нужно перемолоть)

30 г рисовой муки (можно заменить на обычную

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты объединить.

2. Хорошо перемешать ложкой. Оставить тесто в холоде на 30 минут.

3. Сформировать сырники с помощью ножа или стакана.

4. Обжариваем на масле (можно масло сливочное+растительное).

Какие ингредиенты смешать для соуса:

200 г сливок (любой жирности)

50 г белого шоколада (можно вместо шоколада просто карамелизовать сахар)

30-50 г ореховой пасты (фундук, миндаль, фисташка).

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