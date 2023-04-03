Что добавить в сырники вместо сахара, чтобы тесто не было жидким: неожиданный ингредиент
Часто тесто для сырников получаются слишком жидким. Все это именно из-за сахара – он просто размягчает массу. Поэтому, если вы любите довольно сладкие изделия, этот ингредиент стоит заменить.
Идея приготовления сырников без сахара, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником naidonova_bakery в Instagram. По этой технологии в массу для сырников вместо сахара нужно добавить сахарную пудру.
Ингредиенты:
- 500 г сыра
- 1 яйцо
- 30 г пудры
- 30 г манки
- 30 г ореховой муки (просто любой орех нужно перемолоть)
- 30 г рисовой муки (можно заменить на обычную
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты объединить.
2. Хорошо перемешать ложкой. Оставить тесто в холоде на 30 минут.
3. Сформировать сырники с помощью ножа или стакана.
4. Обжариваем на масле (можно масло сливочное+растительное).
Какие ингредиенты смешать для соуса:
- 200 г сливок (любой жирности)
- 50 г белого шоколада (можно вместо шоколада просто карамелизовать сахар)
- 30-50 г ореховой пасты (фундук, миндаль, фисташка).
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