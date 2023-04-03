Что добавить в сырники вместо сахара, чтобы тесто не было жидким: неожиданный ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
282
Что добавить в сырники вместо сахара, чтобы тесто не было жидким: неожиданный ингредиент

Часто тесто для сырников получаются слишком жидким. Все это именно из-за сахара – он просто размягчает массу. Поэтому, если вы любите довольно сладкие изделия, этот ингредиент стоит заменить.

Идея приготовления сырников без сахара, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником naidonova_bakery в Instagram. По этой технологии в массу для сырников вместо сахара нужно добавить сахарную пудру.

Что добавить в сырники вместо сахара, чтобы тесто не было жидким: неожиданный ингредиент
Видео дня

Ингредиенты:

  • 500 г сыра
  • 1 яйцо
  • 30 г пудры
  • 30 г манки
  • 30 г ореховой муки (просто любой орех нужно перемолоть)
  • 30 г рисовой муки (можно заменить на обычную
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Что добавить в сырники вместо сахара, чтобы тесто не было жидким: неожиданный ингредиент

1. Все ингредиенты объединить.

2. Хорошо перемешать ложкой. Оставить тесто в холоде на 30 минут.

Что добавить в сырники вместо сахара, чтобы тесто не было жидким: неожиданный ингредиент

3. Сформировать сырники с помощью ножа или стакана.

4. Обжариваем на масле (можно масло сливочное+растительное).

 

Какие ингредиенты смешать для соуса:

  • 200 г сливок (любой жирности)
  • 50 г белого шоколада (можно вместо шоколада просто карамелизовать сахар)
  • 30-50 г ореховой пасты (фундук, миндаль, фисташка).
Что добавить в сырники вместо сахара, чтобы тесто не было жидким: неожиданный ингредиент

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты