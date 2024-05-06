Чтобы домашние блины были вкусными, тонкими и не рвались, кулинары советуют добавлять в основу соду, обязательно также добавить масло сливочное или растительное. Для начинки можно использовать любые начинки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых и вкусных, тонких блинов, для приготовления которых нужно минимум ингредиентов.

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Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Кипяток – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Соль –1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с сахаром и солью

2. Частями введите просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

3. Далее добавьте кипяток и растительное масло. Тесто получится жидким, таким оно и должно быть.

4. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и пожарьте блины до золотистого цвета.

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