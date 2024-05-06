Блинчики "3 стакана": будут тонкими, но не будут рваться
Чтобы домашние блины были вкусными, тонкими и не рвались, кулинары советуют добавлять в основу соду, обязательно также добавить масло сливочное или растительное. Для начинки можно использовать любые начинки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых и вкусных, тонких блинов, для приготовления которых нужно минимум ингредиентов.
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Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан
- Молоко – 1 стакан
- Кипяток – 1 стакан
- Яйца – 2 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Соль –1/4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца с сахаром и солью
2. Частями введите просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
3. Далее добавьте кипяток и растительное масло. Тесто получится жидким, таким оно и должно быть.
4. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и пожарьте блины до золотистого цвета.
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