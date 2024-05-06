Блинчики "3 стакана": будут тонкими, но не будут рваться

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Блинчики '3 стакана': будут тонкими, но не будут рваться

Чтобы домашние блины были вкусными, тонкими и не рвались, кулинары советуют добавлять в основу соду, обязательно также добавить масло сливочное или растительное. Для начинки можно использовать любые начинки. 

Как приготовить тонкие блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых и вкусных, тонких блинов, для приготовления которых нужно минимум ингредиентов. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты: 

  • Мука – 1 стакан
  • Молоко – 1 стакан
  • Кипяток – 1 стакан
  • Яйца – 2 шт. 
  • Масло растительное – 2 ст. л. 
  • Сахар – 4 ст. л. 
  • Соль –1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с сахаром и солью

Яйца с сахаром

2. Частями введите просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

Приготовление теста

3. Далее добавьте кипяток и растительное масло. Тесто получится жидким, таким оно и должно быть.

Что добавить в тесто для блинов

4. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и пожарьте блины до золотистого цвета.

Готовые жареные блины

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