Что добавить в тесто для панкейков для непревзойденного вкуса: всего один ингредиент

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
84
Что добавить в тесто для панкейков для непревзойденного вкуса: всего один ингредиент

Есть панкейки на завтрак – это привычка, пришедшая к нам из США. Однако довольно часто мы видоизменяем оригинальные рецепты, добавляя какие-то ингредиенты по собственному вкусу.

Именно так и сделала фудблогер с ником nastiabarbar. В Instagram она рассказала, как приготовить и что добавить в тесто для панкейков, чтобы они получились непревзойденными.

Что добавить в тесто для панкейков для непревзойденного вкуса: всего один ингредиент

Ингредиенты

  • Яйца – 1 шт
  • Кефир – 1 ст.
  • Сахар – 2 ст.л.
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  • Соль – щепотка
  • Мука – 1 ст.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Банан – 1 шт

Способ приготовления

1. В отдельной емкости соединяем яйцо сахар и кефир. Перемешиваем.

Что добавить в тесто для панкейков для непревзойденного вкуса: всего один ингредиент

2.Поэтапно добавляем муку. Сначала нужно добавить половину стакана, все хорошо перемешать и посмотреть консистенцию теста. Остальное добавлять по необходимости.

3. Добавляем соду и растительное масло. Хорошо перемешиваем. Тесто готово.

Что добавить в тесто для панкейков для непревзойденного вкуса: всего один ингредиент

4. Банан очищаем от кожуры и нарезаем на кружочки небольшой толщины.

5. Жарим панкейки на сухой сковороде. Выкладываем ложкой часть теста, сверху кладем банан, и выкладываем остальное тесто. Обжариваем с обеих сторон.

Что добавить в тесто для панкейков для непревзойденного вкуса: всего один ингредиент

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