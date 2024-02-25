Есть панкейки на завтрак – это привычка, пришедшая к нам из США. Однако довольно часто мы видоизменяем оригинальные рецепты, добавляя какие-то ингредиенты по собственному вкусу.

Именно так и сделала фудблогер с ником nastiabarbar. В Instagram она рассказала, как приготовить и что добавить в тесто для панкейков, чтобы они получились непревзойденными.

Ингредиенты

Яйца – 1 шт

Кефир – 1 ст.

Сахар – 2 ст.л.

Видео дня

Соль – щепотка

Мука – 1 ст.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Банан – 1 шт

Способ приготовления

1. В отдельной емкости соединяем яйцо сахар и кефир. Перемешиваем.

2.Поэтапно добавляем муку. Сначала нужно добавить половину стакана, все хорошо перемешать и посмотреть консистенцию теста. Остальное добавлять по необходимости.

3. Добавляем соду и растительное масло. Хорошо перемешиваем. Тесто готово.

4. Банан очищаем от кожуры и нарезаем на кружочки небольшой толщины.

5. Жарим панкейки на сухой сковороде. Выкладываем ложкой часть теста, сверху кладем банан, и выкладываем остальное тесто. Обжариваем с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты панкейков: