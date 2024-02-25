Что добавить в тесто для панкейков для непревзойденного вкуса: всего один ингредиент
Есть панкейки на завтрак – это привычка, пришедшая к нам из США. Однако довольно часто мы видоизменяем оригинальные рецепты, добавляя какие-то ингредиенты по собственному вкусу.
Именно так и сделала фудблогер с ником nastiabarbar. В Instagram она рассказала, как приготовить и что добавить в тесто для панкейков, чтобы они получились непревзойденными.
Ингредиенты
- Яйца – 1 шт
- Кефир – 1 ст.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
- Мука – 1 ст.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Банан – 1 шт
Способ приготовления
1. В отдельной емкости соединяем яйцо сахар и кефир. Перемешиваем.
2.Поэтапно добавляем муку. Сначала нужно добавить половину стакана, все хорошо перемешать и посмотреть консистенцию теста. Остальное добавлять по необходимости.
3. Добавляем соду и растительное масло. Хорошо перемешиваем. Тесто готово.
4. Банан очищаем от кожуры и нарезаем на кружочки небольшой толщины.
5. Жарим панкейки на сухой сковороде. Выкладываем ложкой часть теста, сверху кладем банан, и выкладываем остальное тесто. Обжариваем с обеих сторон.
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