Жареные пончики – это вкус детства. Они очень пышные и сладкие. Но довольно часто изделия получаются жирными. Все потому, что они впитывают масло. Чтобы этого не произошло – добавьте в тесто один простой ингредиент.

Идея приготовления хрустящих и золотистых пончиков, не впитывающих масло, опубликована на странице фудблогера juli co.ok в Instagram. Обязательно добавьте в тесто водку.

Ингредиенты:

творог – 300 г (минимум 3 раза молотого)

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большие яйца – 2 шт.

сахарная пудра – 3 ст.л с горкой сахарной пудры для теста + небольшое количество для посыпки готовых пончиков

пшеничная мука – 2 стакана

щепотка соли

разрыхлитель – 2 ч.л.

лимонная эссенция

водка – 25 мл.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

2. Нагреть масло в широкой и низкой кастрюле.

3. Для теста смешать яйца, сахар и сыр в однородную массу, затем добавить просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли, все время перемешивая.

4. В конце добавить водку и ароматизатор. Перемешать.

5. Тесто для пончиков получается достаточно липким, поэтому для облегчения формирования пончиков следует смазать руки растительным маслом, а затем сформировать из теста мини-шарики (примерно 3-4 см в диаметре).

6. Закинуть их в горячее масло. Жарить до золотистого цвета.

7. Обжаренные пончики выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы из них стекало лишнее масло.

8. Посыпать сахарной пудрой.

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